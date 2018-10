Virtude deve se sobrepor a privilégios, diz comandante da Aeronáutica

No Dia do Aviador, o comandante da Aeronáutica, tenente-brigadeiro-do-ar Nivaldo Rossato, disse hoje (23) que, em uma época na qual “nem sempre o correto e o justo é exaltado” — e que os privilégios têm sido colocados acima do interesse coletivo — a Aeronáutica mantém como critério a valorização de “méritos fundamentados em ideais de profissionalismo, honestidade, honra e justiça”.

O brigadeiro destacou a importância de preservar as virtudes e valores, assim como a coragem de mudar. “Estou convicto de que, quando depositamos nossa confiança em pessoas com esses valores e com a coragem para mudar o que precisa ser mudado, teremos como resultado certo uma Força Aérea e um Brasil cada vez mais forte.”

Ao discursar na cerimônia, o presidente Michekl Temer ressaltou a contribuição da Força Aérea Brasileira (FAB) para o combate ao totalitarismo durante a Segunda Guerra Mundial e sua atuação na integração nacional e para a ciência e tecnologia brasileira.

“São esses atributos que estão a serviço da defesa da Pátria, da salvaguarda de nossa soberania, missão precípua de nossas Forças Armadas. E que estão a serviço, também, da integração do território nacional, de nosso desenvolvimento científico e tecnológico, do bem-estar de tantos compatriotas Brasil afora”, afirmou Temer.

Ausência

Os discursos ocorreram durante durante cerimônia na Base Aérea em que foram condecorados com a Ordem do Mérito Aeronáutico civis e militares que se destacam pelo serviço prestado à patria. Na relação de condecorados, estava o deputado federal reeleito Eduardo Bolsonaro (PSL-SP).

Nos últimos dias, o parlamentar foi alvo de críticas, embora tenha se desculpado, por ter sugerido que bastam um cabo e um soldado para fechar o Supremo Tribunal Federal (STF). Eduardo Bolsonaro não compareceu à cerimônia e, segundo a assessoria da FAB, não apresentou justificativa.

Em meio às atividades comemorativas, foi apresentada ao presidente Michel Temer, que participou do evento, a aeronave KC-390, o maior avião cargueiro já produzido no Brasil. O KC-390 foi fruto de uma parceria da FAB com a Empresa Brasileira de Aeronáutica (Embraer). Recentemente, a aeronave recebeu a chamada certificação de tipo, o que a credencia a ser comercializada.

