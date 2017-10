Virgínia pode processar deputada

A ex-primeira-dama de Cuiabá, Virgínia Mendes, mulher do ex-prefeito Mauro Mendes (PSB), pretende processar a deputada estadual Janaina Riva (PMDB). A possível ação judicial é motivada pelo fato da deputada ter afirmado que Virgínia e a ex-primeira-dama do Estado, Samira Martins, ouviam as interceptações ilegais e supostamente comentavam sobre sua vida pessoal nas rodas da alta sociedade mato-grossense. Os advogados de Virginia Mendes já teriam ingressado com uma petição no Superior Tribunal de Justiça (STJ), onde tramita a investigação sobre o esquema de grampos, para ter acesso ao teor do inquérito.