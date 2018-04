Violeta de Outono é atração de festival de rock progressivo em São Paulo

(Foto: divulgação) Violeta de Outono

Esse fim de semana em São Paulo será repleto de cores, psicodelia, camadas sonoras, planos astrais, arranjos transcendentais e extensos solos de guitarra, baixo, bateria e teclado, pois acontece a segunda edição do festival Totem Prog, destinado ao rock progressivo.

O evento, que tomará conta do Teatro UMC dias 21 (sábado) e 22 (domingo), terá como atrações as bandas Kaoll, Caravela Scarlate, Arcpelago, Terreno Baldio, Som Nosso, Medusa Trio, Stratus Luna, Humahuaca, Sérgio Hinds tocando Terço e a clássica Violeta Outono, que vem a mais de 30 anos misturando sons psicodélicos dos anos 60 e 70 com o pós-punk e gótico.

A viagem musical está garantida.

SERVIÇO:

Festival Totem Prog

Onde: Teatro UMC – Av. Imperatriz Leopoldina, 550 – Vila Leopoldina, São Paulo – SP, 05305-000 –

Quando: dias 21 (sábado) e 22 (domingo), à partir das15h

Preços: R$ 40,00 a R$ 80,00

Teatro: 400 lugares, ar condicionado, acesso a deficientes.

Venda de ingresso: Teatro UMC, Loja Moshi Moshi – Rua 24 de maio, 62 loja 354 (Galeria do rock) – Centro (11) 3331-1073, no site compre ingressos

Venda de ingressos na internet: www.compreingressos.com/espetaculos

Radiohead

20 de abril no Rio de Janeiro, e 22 em São Paulo.

Créditos: reprodução

Saxon

3 de maio em São Paulo.

Créditos: reprodução

Jason Derulo

8 de maio em São Paulo, e 10 no Rio de Janeiro.

Créditos: reprodução

Ozzy Osbourne

13 de maio em São Paulo, 16 em Curitiba, 18 em Belo Horizonte e 20 no Rio de Janeiro.

Créditos: reprodução

Harry Styles

27 de maio no Rio de Janeiro, e 29 em São Paulo.

Créditos: reprodução

Niall Horan

8 de julho no Rio de Janeiro, e 10 em São Paulo.

Créditos: reprodução

Roger Waters

9 de outubro em São Paulo, 13 em Brasília, 17 em Salvador, 21 em Belo Horizonte, 24 no Rio de Janeiro, 27 em Curitiba e 30 em Porto Alegre.

Créditos: reprodução

Shows de 2018

Créditos: reprodução

Fonte: Vírgula UOL