Violência no Rio tem chacina na Baixada e morte de PM em Jacarepaguá

O sábado (28) foi marcado por uma chacina de cinco pessoas e a morte de mais um policial militar no Rio. O assassinato coletivo aconteceu ainda na madrugada, no bairro de Vila Operária, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

Segundo a Polícia Militar (PM), homens encapuzados atiraram em direção às vítimas, que estavam em um trailer. As informações revelam que o crime ocorreu por volta das 6h. Os mortos são três homens e duas mulheres, identificados como Marlon de Souza (19 anos), Rosangela de Souza Ribeiro (49 anos), Douglas Carneiro (35 anos), Carla Gomes Maria (37 anos) e Felix Fonseca da Silva (46 anos). Os motivos ainda não são conhecidos.

No local ocorria um baile funk e não está descartada a participação de milicianos no crime. A investigação está com a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), que trabalha com a hipótese de execução.

Em Jacarepaguá, na zona oeste, morreu o sargento Carlos Eduardo Gomes Cardoso. Ele foi atingido durante uma operação policial contra criminosos na favela Bateau Mouche. Carlos Eduardo tinha 36 anos de idade e estava há 12 anos na PM. Era casado e deixa dois filhos.

Fonte: Agência Brasil