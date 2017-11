Vinte e três dos 34 fugitivos da Cadeia de Poconé foram recapturados

Mais dois fugitivos da Cadeia Pública de Poconé (a 104 km de Cuiabá) foram recapturados na noite desta segunda-feira (20.11). A recaptura de Adeylton da Silva Rondon Araújo e Matheus Gabriel Jorge Rodrigues só foi possível graças a denúncia de um morador da cidade. Os dois estavam em uma residência no bairro João Godofredo. Além dos fugitivos, também foram presos Giovane Jonatas da Silva e Higor Silva Santos, que davam suporte aos foragidos.

Desde a fuga, ocorrida no dia 15 de novembro, o trabalho de inteligência das forças policiais identifica os possíveis esconderijos dos presos. De acordo com o comandante do CR2 de Várzea Grande, coronel PM, Alessandro Ferreira da Silva, durante o feriado prolongado uma equipe da Força Tática esteve na cidade somando forças ao efetivo. “A população estava assustada, mas ao pouco vai voltando a vida normal. Nosso foco é recapturar 100% dos fugitivos. Estamos no encalço de 11 que logo estarão presos”, garantiu.

O diretor metropolitano da Polícia Judiciária Civil, delegado Anderson Clayton Cruz e Veiga destaca que o trabalho integrado começou no momento da fuga. “Realizamos reuniões constantes para reforçar as táticas aplicadas e trocamos informações a todo tempo. Recapturar 23 em uma semana é número expressivo e estamos em cima dos que ainda estão escondidos”.

Lista atualizada

Até o momento, foram recapturados: Thulio Rafael de Souza Fiuza – apresentação espontânea; Matheus Victor dos Santos Silva; Odailson Pontes da Silva; João Bruno Proença Sales; Hanfley Railes da Silva; Claudiomiro Jose da Silva; Valdinez de Souza; Welder Batista Brito de Oliveira; Rogerio Rodrigues dos Santos; Rodrigo Francisco Marques de Cruz; Jhony Reverthi Galiosan Moraes – apresentação espontânea; Jose Zacarias Oliveira Gomes; Gilson Reis Martins Almeida – apresentação espontânea; Hilgo Godofredo da Silva Junior; Eduardo Manoel Pereira da Silva; Cleyton Sebastiao Pereira do Prado; Cleomar Gomes de Souza; Guilherme Martins da Rocha, Juscinei Hungria Leite; Josias Roberto de Souza Bezerra; Alexandre da Silva Bastos; Adeylton da Silva Rondon Araújo e Matheus Gabriel Jorge Rodrigues.