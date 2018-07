Vinil é material desejo deste inverno; veja looks

Com o inverno, um tendência fashion está em alta: o vinil.

Mais leve que o couro, o material está bombando principalmente nas saias e calças. E não só no tradicional e seguro preto, mas também em opções de peças vermelhas e nudes.

Confira diversos looks na galeria:

vinil_2

vinil_1

vinil_8

vinil_3

vinil_4

vinil_5

vinil_6

vinil_7

Fonte: Vírgula UOL