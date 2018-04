Vinicius Júnior se vê ensinando ‘passinho de funk’ a Cristiano Ronaldo

Vinicius Júnior

Cristiano Ronaldo encantou o mundo inteiro com seu incrível gol de bicicleta contra a Juventus. Mas a cena ativou especialmente a imaginação do Vinicius Júnior, atacante do Flamengo de 17 anos, que em breve defenderá o Real Madrid.

“Na hora do gol ) eu pensei que um dia eu vou jogar com um dos maiores jogadores de todos os tempos. Me imaginei comemorando ali com ele. Aos poucos, quando eu for ganhando a confiança dele, eu ensino um passinho do funk”, disse Vinicius ao canal do YouTube Segue o Baile, da jornalista Mariana Fontes.

Vinicius, que foi comprado por 45 milhões de euros, ainda não sabe quando irá para o Real. “Eu não sei. O que definirem, me falarem, eu só vou dar o ok, se sim ou não. Eu não participo”, frisou.

O jovem craque falou ainda sobre Neymar na conversa . “Tô torcendo para o Neymar ser campeão da Copa e ser (eleito) o melhor do mundo. É o meu ídolo, sempre acompanho de pertinho. E sim (somos amigos)… Estamos mais próximos”, completou.

Fonte: Vírgula UOL