Vinho ‘amarelo’ de 1774 vai a leilão por R$ 80 mil na França

Uvas foram colhidas quando Louis XVI era rei da França

Amantes de vinho puderam adquirir uma peça rara: três garrafas do “vinho amarelo” de 1774 leiloadas na França no último sábado (26). As garrafas de Arbois Vin Jaune estão entre as mais antigas do mundo. O vinho foi feito com uvas colhidas quando Louis XVI era o rei da França. O valor estimado de cada garrafa é de cerca de R$ 80 mil, segundo o Independent.

Leia mais6 dicas para você saber como escolher vinho em um restauranteSete vinhos de até R$50

“Ter três garrafas com essa história e de tamanha qualidade é excepcional” afirmou o auditor Philippe Etievant. O vinho foi produzido na região de Jura por Anatoile Vercel e mantido por seus descendentes ao longo dos anos.

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mostrar legenda

Ocultar legenda

Maquiagem para fãs de vinho

A Labiotte, uma marca de produtos de beleza da Coreia do Sul, criou uma linha de maquiagens inspiradas em vinho

Créditos: Reprodução

Maquiagem para fãs de vinho

A Labiotte, uma marca de produtos de beleza da Coreia do Sul, criou uma linha de maquiagens inspiradas em vinho

Créditos: Reprodução

Maquiagem para fãs de vinho

A Labiotte, uma marca de produtos de beleza da Coreia do Sul, criou uma linha de maquiagens inspiradas em vinho

Créditos: Reprodução

Maquiagem para fãs de vinho

A Labiotte, uma marca de produtos de beleza da Coreia do Sul, criou uma linha de maquiagens inspiradas em vinho

Créditos: Reprodução

Maquiagem para fãs de vinho

A Labiotte, uma marca de produtos de beleza da Coreia do Sul, criou uma linha de maquiagens inspiradas em vinho

Créditos: Reprodução

Maquiagem para fãs de vinho

A Labiotte, uma marca de produtos de beleza da Coreia do Sul, criou uma linha de maquiagens inspiradas em vinho

Créditos: Reprodução

Maquiagem para fãs de vinho

A Labiotte, uma marca de produtos de beleza da Coreia do Sul, criou uma linha de maquiagens inspiradas em vinho

Créditos: Reprodução

Maquiagem para fãs de vinho

A Labiotte, uma marca de produtos de beleza da Coreia do Sul, criou uma linha de maquiagens inspiradas em vinho

Créditos: Reprodução

Maquiagem para fãs de vinho

A Labiotte, uma marca de produtos de beleza da Coreia do Sul, criou uma linha de maquiagens inspiradas em vinho

Créditos: Reprodução

Maquiagem para fãs de vinho

A Labiotte, uma marca de produtos de beleza da Coreia do Sul, criou uma linha de maquiagens inspiradas em vinho

Créditos: Reprodução

Maquiagem para fãs de vinho

A Labiotte, uma marca de produtos de beleza da Coreia do Sul, criou uma linha de maquiagens inspiradas em vinho

Créditos: Reprodução

Maquiagem para fãs de vinho

A Labiotte, uma marca de produtos de beleza da Coreia do Sul, criou uma linha de maquiagens inspiradas em vinho

Créditos: Reprodução

Maquiagem para fãs de vinho

A Labiotte, uma marca de produtos de beleza da Coreia do Sul, criou uma linha de maquiagens inspiradas em vinho

Créditos: Reprodução

Maquiagem para fãs de vinho

A Labiotte, uma marca de produtos de beleza da Coreia do Sul, criou uma linha de maquiagens inspiradas em vinho

Créditos: Reprodução

Maquiagem para fãs de vinho

A Labiotte, uma marca de produtos de beleza da Coreia do Sul, criou uma linha de maquiagens inspiradas em vinho

Créditos: Reprodução

Maquiagem para fãs de vinho

A Labiotte, uma marca de produtos de beleza da Coreia do Sul, criou uma linha de maquiagens inspiradas em vinho

Créditos: Reprodução

Maquiagem para fãs de vinho

A Labiotte, uma marca de produtos de beleza da Coreia do Sul, criou uma linha de maquiagens inspiradas em vinho

Créditos: Reprodução

Maquiagem para fãs de vinho

A Labiotte, uma marca de produtos de beleza da Coreia do Sul, criou uma linha de maquiagens inspiradas em vinho

Créditos: Reprodução

Maquiagem para fãs de vinho

A Labiotte, uma marca de produtos de beleza da Coreia do Sul, criou uma linha de maquiagens inspiradas em vinho

Créditos: Reprodução

Maquiagem para fãs de vinho

A Labiotte, uma marca de produtos de beleza da Coreia do Sul, criou uma linha de maquiagens inspiradas em vinho

Créditos: Reprodução

Maquiagem para fãs de vinho

A Labiotte, uma marca de produtos de beleza da Coreia do Sul, criou uma linha de maquiagens inspiradas em vinho

Créditos: Reprodução

Maquiagem para fãs de vinho

A Labiotte, uma marca de produtos de beleza da Coreia do Sul, criou uma linha de maquiagens inspiradas em vinho

Créditos: Reprodução

Maquiagem para fãs de vinho

A Labiotte, uma marca de produtos de beleza da Coreia do Sul, criou uma linha de maquiagens inspiradas em vinho

Créditos: Reprodução

Maquiagem para fãs de vinho

A Labiotte, uma marca de produtos de beleza da Coreia do Sul, criou uma linha de maquiagens inspiradas em vinho

Créditos: Reprodução

Maquiagem para fãs de vinho

A Labiotte, uma marca de produtos de beleza da Coreia do Sul, criou uma linha de maquiagens inspiradas em vinho

Créditos: Reprodução

Maquiagem para fãs de vinho

A Labiotte, uma marca de produtos de beleza da Coreia do Sul, criou uma linha de maquiagens inspiradas em vinho

Créditos: Reprodução

Maquiagem para fãs de vinho

A Labiotte, uma marca de produtos de beleza da Coreia do Sul, criou uma linha de maquiagens inspiradas em vinho

Créditos: Reprodução

Maquiagem para fãs de vinho

A Labiotte, uma marca de produtos de beleza da Coreia do Sul, criou uma linha de maquiagens inspiradas em vinho

Créditos: Reprodução

Maquiagem para fãs de vinho

A Labiotte, uma marca de produtos de beleza da Coreia do Sul, criou uma linha de maquiagens inspiradas em vinho

Créditos: Reprodução

Maquiagem para fãs de vinho

A Labiotte, uma marca de produtos de beleza da Coreia do Sul, criou uma linha de maquiagens inspiradas em vinho

Créditos: Reprodução

Mais galerias

Meghan e Harry viram estampa de roupa de banho

Coleção de roupas da série Stranger Things

Inspirações de looks com botas brancas

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mais galerias

Meghan e Harry viram estampa de roupa de banho

Coleção de roupas da série Stranger Things

Inspirações de looks com botas brancas

Fechar X

(function($) {

$(document).ready(function() {

initialize_virgula_gallery(‘#virgula-gallery-1165862’);

});

})(jQuery)

Fonte: Vírgula UOL