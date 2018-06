Vingança: mãe vai à escola de filha com saco de papel na cabeça

Ela teve a ideia após a filha dizer que sentia vergonha dela

Sally Stevens resolveu dar uma lição na filha de 13 anos, após ouvir que a menina tinha vergonha dela. Sally decidiu buscar a filha na escola vestindo um saco de papel na cabeça. A mãe seguiu o conselho da filha que pediu para não deixar que outros estudantes a vissem, já que era “vergonhoso”. O carro laranja dirigido por Sally está entre os motivos para a filha sentir vergonha. As informações são do Mirror.

Leia maisMãe escreve bilhete para escola parar de prender cabelo da filha: …Sem querer, mãe compra macarrão em forma de pênis para as …

“Para ser honesta, eu acho que esse dia ela cometeu uma série de atitudes erradas e disse que sentia vergonha de mim muitas vezes”, contou Sally. “Decidi usar um saco de papel na cabeça, assim ninguém conseguiria me reconhecer e talvez não prestassem atenção no meu carro laranja”, continuou. No final do dia, a filha conseguiu rir de toda a situação.

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mostrar legenda

Ocultar legenda

Como é ser mãe de meninos?

Como é ser mãe de meninos?

Créditos: Sara Easter

Fotógrafa mostra como é ser mãe de meninos

Créditos: Sara Easter

Fotógrafa mostra como é ser mãe de meninos

Créditos: Sara Easter

Fotógrafa mostra como é ser mãe de meninos

Créditos: Sara Easter

Fotógrafa mostra como é ser mãe de meninos

Créditos: Sara Easter

Fotógrafa mostra como é ser mãe de meninos

Créditos: Sara Easter

Fotógrafa mostra como é ser mãe de meninos

Créditos: Sara Easter

Fotógrafa mostra como é ser mãe de meninos

Créditos: Sara Easter

Fotógrafa mostra como é ser mãe de meninos

Créditos: Sara Easter

Fotógrafa mostra como é ser mãe de meninos

Créditos: Sara Easter

Fotógrafa mostra como é ser mãe de meninos

Créditos: Sara Easter

Fotógrafa mostra como é ser mãe de meninos

Créditos: Sara Easter

Fotógrafa mostra como é ser mãe de meninos

Créditos: Sara Easter

Fotógrafa mostra como é ser mãe de meninos

Créditos: Sara Easter

Fotógrafa mostra como é ser mãe de meninos

Créditos: Sara Easter

Fotógrafa mostra como é ser mãe de meninos

Créditos: Sara Easter

Fotógrafa mostra como é ser mãe de meninos

Créditos: Sara Easter

Fotógrafa mostra como é ser mãe de meninos

Créditos: Sara Easter

Fotógrafa mostra como é ser mãe de meninos

Créditos: Sara Easter

Fotógrafa mostra como é ser mãe de meninos

Créditos: Sara Easter

Fotógrafa mostra como é ser mãe de meninos

Créditos: Sara Easter

Fotógrafa mostra como é ser mãe de meninos

Créditos: Sara Easter

Fotógrafa mostra como é ser mãe de meninos

Créditos: Sara Easter

Fotógrafa mostra como é ser mãe de meninos

Créditos: Sara Easter

Fotógrafa mostra como é ser mãe de meninos

Créditos: Sara Easter

Fotógrafa mostra como é ser mãe de meninos

Créditos: Sara Easter

Fotógrafa mostra como é ser mãe de meninos

Créditos: Sara Easter

Fotógrafa mostra como é ser mãe de meninos

Créditos: Sara Easter

Fotógrafa mostra como é ser mãe de meninos

Créditos: Sara Easter

Fotógrafa mostra como é ser mãe de meninos

Créditos: Sara Easter

Fotógrafa mostra como é ser mãe de meninos

Créditos: Sara Easter

Fotógrafa mostra como é ser mãe de meninos

Créditos: Sara Easter

Fotógrafa mostra como é ser mãe de meninos

Créditos: Sara Easter

Fotógrafa mostra como é ser mãe de meninos

Créditos: Sara Easter

Fotógrafa mostra como é ser mãe de meninos

Créditos: Sara Easter

Fotógrafa mostra como é ser mãe de meninos

Créditos: Sara Easter

Fotógrafa mostra como é ser mãe de meninos

Créditos: Sara Easter

Fotógrafa mostra como é ser mãe de meninos

Créditos: Sara Easter

Fotógrafa mostra como é ser mãe de meninos

Créditos: Sara Easter

Fotógrafa mostra como é ser mãe de meninos

Créditos: Sara Easter

Fotógrafa mostra como é ser mãe de meninos

Créditos: Sara Easter

Fotógrafa mostra como é ser mãe de meninos

Créditos: Sara Easter

Fotógrafa mostra como é ser mãe de meninos

Créditos: Sara Easter

Fotógrafa mostra como é ser mãe de meninos

Créditos: Sara Easter

Fotógrafa mostra como é ser mãe de meninos

Créditos: Sara Easter

Fotógrafa mostra como é ser mãe de meninos

Créditos: Sara Easter

Fotógrafa mostra como é ser mãe de meninos

Créditos: Sara Easter

Fotógrafa mostra como é ser mãe de meninos

Créditos: Sara Easter

Fotógrafa mostra como é ser mãe de meninos

Créditos: Sara Easter

Fotógrafa mostra como é ser mãe de meninos

Créditos: Sara Easter

Fotógrafa mostra como é ser mãe de meninos

Créditos: Sara Easter

Fotógrafa mostra como é ser mãe de meninos

Créditos: Sara Easter

Fotógrafa mostra como é ser mãe de meninos

Créditos: Sara Easter

Fotógrafa mostra como é ser mãe de meninos

Créditos: Sara Easter

Fotógrafa mostra como é ser mãe de meninos

Créditos: Sara Easter

Fotógrafa mostra como é ser mãe de meninos

Créditos: Sara Easter

Fotógrafa mostra como é ser mãe de meninos

Créditos: Sara Easter

Fotógrafa mostra como é ser mãe de meninos

Créditos: Sara Easter

Fotógrafa mostra como é ser mãe de meninos

Créditos: Sara Easter

Fotógrafa mostra como é ser mãe de meninos

Créditos: Sara Easter

Fotógrafa mostra como é ser mãe de meninos

Créditos: Sara Easter

Fotógrafa mostra como é ser mãe de meninos

Créditos: Sara Easter

Fotógrafa mostra como é ser mãe de meninos

Créditos: Sara Easter

Fotógrafa mostra como é ser mãe de meninos

Créditos: Sara Easter

Fotógrafa mostra como é ser mãe de meninos

Créditos: Sara Easter

Fotógrafa mostra como é ser mãe de meninos

Créditos: Sara Easter

Como é ser mãe de meninos?

Como é ser mãe de meninos?

Créditos: Sara Easter

Fotógrafa mostra como é ser mãe de meninos

Créditos: Sara Easter

Fotógrafa mostra como é ser mãe de meninos

Créditos: Sara Easter

Fotógrafa mostra como é ser mãe de meninos

Créditos: Sara Easter

Fotógrafa mostra como é ser mãe de meninos

Créditos: Sara Easter

Fotógrafa mostra como é ser mãe de meninos

Créditos: Sara Easter

Fotógrafa mostra como é ser mãe de meninos

Créditos: Sara Easter

Fotógrafa mostra como é ser mãe de meninos

Créditos: Sara Easter

Fotógrafa mostra como é ser mãe de meninos

Créditos: Sara Easter

Fotógrafa mostra como é ser mãe de meninos

Créditos: Sara Easter

Fotógrafa mostra como é ser mãe de meninos

Créditos: Sara Easter

Fotógrafa mostra como é ser mãe de meninos

Créditos: Sara Easter

Fotógrafa mostra como é ser mãe de meninos

Créditos: Sara Easter

Fotógrafa mostra como é ser mãe de meninos

Créditos: Sara Easter

Fotógrafa mostra como é ser mãe de meninos

Créditos: Sara Easter

Fotógrafa mostra como é ser mãe de meninos

Créditos: Sara Easter

Fotógrafa mostra como é ser mãe de meninos

Créditos: Sara Easter

Fotógrafa mostra como é ser mãe de meninos

Créditos: Sara Easter

Fotógrafa mostra como é ser mãe de meninos

Créditos: Sara Easter

Fotógrafa mostra como é ser mãe de meninos

Créditos: Sara Easter

Fotógrafa mostra como é ser mãe de meninos

Créditos: Sara Easter

Fotógrafa mostra como é ser mãe de meninos

Créditos: Sara Easter

Fotógrafa mostra como é ser mãe de meninos

Créditos: Sara Easter

Fotógrafa mostra como é ser mãe de meninos

Créditos: Sara Easter

Fotógrafa mostra como é ser mãe de meninos

Créditos: Sara Easter

Fotógrafa mostra como é ser mãe de meninos

Créditos: Sara Easter

Fotógrafa mostra como é ser mãe de meninos

Créditos: Sara Easter

Fotógrafa mostra como é ser mãe de meninos

Créditos: Sara Easter

Fotógrafa mostra como é ser mãe de meninos

Créditos: Sara Easter

Fotógrafa mostra como é ser mãe de meninos

Créditos: Sara Easter

Fotógrafa mostra como é ser mãe de meninos

Créditos: Sara Easter

Fotógrafa mostra como é ser mãe de meninos

Créditos: Sara Easter

Fotógrafa mostra como é ser mãe de meninos

Créditos: Sara Easter

Fotógrafa mostra como é ser mãe de meninos

Créditos: Sara Easter

Fotógrafa mostra como é ser mãe de meninos

Créditos: Sara Easter

Fotógrafa mostra como é ser mãe de meninos

Créditos: Sara Easter

Fotógrafa mostra como é ser mãe de meninos

Créditos: Sara Easter

Fotógrafa mostra como é ser mãe de meninos

Créditos: Sara Easter

Fotógrafa mostra como é ser mãe de meninos

Créditos: Sara Easter

Fotógrafa mostra como é ser mãe de meninos

Créditos: Sara Easter

Fotógrafa mostra como é ser mãe de meninos

Créditos: Sara Easter

Fotógrafa mostra como é ser mãe de meninos

Créditos: Sara Easter

Fotógrafa mostra como é ser mãe de meninos

Créditos: Sara Easter

Fotógrafa mostra como é ser mãe de meninos

Créditos: Sara Easter

Fotógrafa mostra como é ser mãe de meninos

Créditos: Sara Easter

Fotógrafa mostra como é ser mãe de meninos

Créditos: Sara Easter

Fotógrafa mostra como é ser mãe de meninos

Créditos: Sara Easter

Fotógrafa mostra como é ser mãe de meninos

Créditos: Sara Easter

Fotógrafa mostra como é ser mãe de meninos

Créditos: Sara Easter

Fotógrafa mostra como é ser mãe de meninos

Créditos: Sara Easter

Fotógrafa mostra como é ser mãe de meninos

Créditos: Sara Easter

Fotógrafa mostra como é ser mãe de meninos

Créditos: Sara Easter

Fotógrafa mostra como é ser mãe de meninos

Créditos: Sara Easter

Fotógrafa mostra como é ser mãe de meninos

Créditos: Sara Easter

Fotógrafa mostra como é ser mãe de meninos

Créditos: Sara Easter

Fotógrafa mostra como é ser mãe de meninos

Créditos: Sara Easter

Fotógrafa mostra como é ser mãe de meninos

Créditos: Sara Easter

Fotógrafa mostra como é ser mãe de meninos

Créditos: Sara Easter

Fotógrafa mostra como é ser mãe de meninos

Créditos: Sara Easter

Fotógrafa mostra como é ser mãe de meninos

Créditos: Sara Easter

Fotógrafa mostra como é ser mãe de meninos

Créditos: Sara Easter

Fotógrafa mostra como é ser mãe de meninos

Créditos: Sara Easter

Fotógrafa mostra como é ser mãe de meninos

Créditos: Sara Easter

Fotógrafa mostra como é ser mãe de meninos

Créditos: Sara Easter

Fotógrafa mostra como é ser mãe de meninos

Créditos: Sara Easter

Fotógrafa mostra como é ser mãe de meninos

Créditos: Sara Easter

Mais galerias

Ganhadora da loteria recebe prêmio com máscara de emoji

Peixe com cabeça de pombo

Jovem tatua olhos de azul

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mais galerias

Ganhadora da loteria recebe prêmio com máscara de emoji

Peixe com cabeça de pombo

Jovem tatua olhos de azul

Fechar X

(function($) {

$(document).ready(function() {

initialize_virgula_gallery(‘#virgula-gallery-1269523’);

});

})(jQuery)

Fonte: Vírgula UOL