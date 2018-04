‘Vingadores: Guerra Infinita’ teve cenas secretamente gravadas no Brasil

(Foto: divulgação) ‘Vingadores: Guerra Infinita’

Leia maisSaiba a sequência certa de filmes da Marvel para ver antes de …Trailer de ‘Vingadores: Guerra Infinita’ mostra cena que não tem …

Talvez você não tenha percebido, mas uma parte do filme Vingadores: Guerra Infinita foi gravada no Brasil. Aliás, quase ninguém percebeu, pois as filmagens foram feitas de forma totalmente secreta, informa a produtora BPS (Brazil Production Service) em seu site.

De acordo com a empresa, a produção da Marvel Studios veio no primeiro semestre de 2017 ao Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, no Maranhão, e o usou como cenário para uma das cenas. Tudo foi feito em absoluto sigilo e chamado de operação Mary Lou, para despistar qualquer especulação.

As filmagens duraram apenas três dias e a locação contou com helicópteros altamente equipados com câmeras e uma equipe de 40 funcionários, entre americanos e brasileiros. Porém, nenhum astro do filme veio até o Brasil. Apenas a equipe de filmagem mesmo.

(Foto: divulgação/ BPS) Equipe de ‘Vingadores: Guerra Infinita’ filmando no Maranhão

[Cuidado com o Spoiler abaixo] Agora, você se pergunta: eu assisti ao filme e não vi o Brasil em nenhum momento. Lhe explicamos: as dunas e lagoas de água cristalina do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses foram digitalmente transformadas no planeta Vormir, em que o vilão Thanos visita para conseguir a joia da alma.

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mostrar legenda

Ocultar legenda

Painel de 'Vingadores: Guerra Infinita'

Créditos: Reprodução/IGN

Painel de 'Vingadores: Guerra Infinita'

Créditos: Reprodução/IGN

Painel de 'Vingadores: Guerra Infinita'

Créditos: Reprodução/IGN

Painel de 'Vingadores: Guerra Infinita'

Créditos: Reprodução/IGN

Painel de 'Vingadores: Guerra Infinita'

Créditos: Reprodução/IGN

Painel de 'Vingadores: Guerra Infinita'

Créditos: Reprodução/IGN

Painel de 'Vingadores: Guerra Infinita'

Créditos: Reprodução/IGN

Painel de 'Vingadores: Guerra Infinita'

Créditos: Reprodução/IGN

Mais galerias

Sequência certa de filmes da Marvel antes de ‘Vingadores: Guerra Infinita’

‘Ayrton Senna, o Musical’

Chris Pratt, praticamente um brasileiro

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mais galerias

Sequência certa de filmes da Marvel antes de ‘Vingadores: Guerra Infinita’

‘Ayrton Senna, o Musical’

Chris Pratt, praticamente um brasileiro

Fechar X

(function($) {

$(document).ready(function() {

initialize_virgula_gallery(‘#virgula-gallery-1237698’);

});

})(jQuery)

Fonte: Vírgula UOL