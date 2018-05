‘Vingadores: Guerra Infinita’ fatura US$ 1 bilhão em apenas 11 dias

Vingadores: Guerra Infinita

Vingadores: Guerra Infinita é um fênomeno e ninguém pode duvidar disso. O filme já arrecadou US$ 1 bilhão em todo o mundo em apenas 11 dias, informou o site Deadline.

Assim, atingiu o posto de filme que chegou a casa do bilhão em menos tempo. Star Wars: O Despertar da Força conseguiu o feito em 12 dias.

O filme já está no número 35º na lista das maiores bilheteria de todos os tempos. O topo é de Avatar, filme de James Cameron, com US$ 2,78 bilhões.

Fonte: Vírgula UOL