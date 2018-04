‘Vingadores: Guerra Infinita’ bate recorde de bilheteria em fim de semana de estreia

(Foto: divulgação)

Faz apenas quatro dias que Vingadores: Guerra Infinita estreou nos cinemas e já bateu um recorde: o de maior bilheteria da história de uma estreia.

De acordo com o The Hollywood Reporter, o filme arrecadou US$ 250 milhões só nos Estados Unidos e US$ 380 milhões no mundo todo. Somando um total de US$ 630 milhões.

A estreia de Vingadores: Guerra Infinita ultrapassou o longa Star Wars: O Despertar da Força, que levantou US$ 248 milhões nos EUA em 2015. Também bateu o recorde mundial de Velozes e Furiosos 8, que estreou com US$ 541.9 milhões.

Quem disse que Thanos estava para brincadeira? Esses números ainda vão longe.

Fonte: Vírgula UOL