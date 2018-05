Vilarejo em Cuba é obra de arte inspirada em Gaudí e atrai turistas

Transformação começou nos anos 1970 e hoje é atração turística

O vilarejo Jaimanitas em Havana, em Cuba, foi transformado em uma completa obra de arte, com esculturas, cores e designs inspirados em projetos arquitetônicos europeus, como o Parque Guell de Gaudí, em Barcelona. A ideia começou com o artista cubano Jose Rodriguez Fuster, em 1975, que criou um museu em sua própria casa após voltar de uma viagem da Europa, segundo publicado no Independent.

Leia mais

Os vizinhos do vilarejo gostaram da ideia e abriram as portas de suas casas para a transformação. Fuster criou murais coloridos, mosaicos e esculturas nativistas. Com o passar dos anos, novos artistas passaram a colaborar para a expansão do projeto de Fuster no bairro. O vilarejo ganhou nome de Fusterlandia e é atração turística em Cuba.

Fonte: Vírgula UOL