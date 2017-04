Vilão do BBB de Grazi e Jean Wyllys, Dr. Gê acredita que carreira de Marcos não será afetada

Rogério Padovan, o Dr. Gê, ganhou fama como um dos maiores vilões da história do Big Brother Brasil. O médico participou do BBB5, mesma edição que consagrou Jean Wyllys e Grazi Massafera.

Em entrevista ao Extra, Dr. Gê falou sobre Marcos, expulso do programa na última segunda-feira (10), após ser acusado de agredir a sua namorada de confinamento, Emilly.

“Independente disso, se ele for um belo profissional, que trabalha corretamente, ele vai dar certo aqui fora. Acho que não vai ter interferência o que ele fez lá dentro na carreira dele. Ele participou de algo com conflito comportamental, não aguentou a pressão e agiu de maneira errada. Mas acho que aqui fora não vai dar em nada se ele for bom na profissão. Mas tem que responder pelo que fez”, disse Dr. Gê na entrevista.

“O que ele fez foi totalmente errado. Apontar o dedo, apertar, agressão nunca é bem vinda. Pensei que ele fosse um dos finalistas e até poderia ganhar. Desde o início ele era considerado favorito. Um cara calmo, mas acho que ele surtou. Não aprovo violência, mas ele deu uma surtadinha”, completou o médico.

Hoje Marcos prestou depoimento na delegacia da mulher. O ex-participante do programa não falou com a imprensa.

Fonte: Vírgula UOL