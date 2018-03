Vila Cidadã é inaugurada e deve receber 30 mil pessoas durante Fórum da Água

Solenidade inauguração da Vila Cidadã do 8º Fórum Mundial da Água, na área externa do Estádio Mané GarrinchaWilson Dias/Agência Brasil

Grande novidade do 8º Fórum Mundial da Água (FMA), a Vila Cidadã foi inaugurada na manhã deste sabado (17) pelo governador do Distrito Federal, Rodrigo Rollemberg e representantes das diversas instituições envolvidas na organização do evento. O diretor de Gestão da Agência Nacional de Águas (ANA), Ricardo Andrade, destacou que esta é a primeira vez que o fórum é realizado no Hemisfério Sul e lembrou o início do sonho em trazê-lo para Brasilia, há seis anos, durante a sexta edição do evento, em Marselha na França.

"Um dos grandes desafios que naquele momento nós elegemos foi o de envolver o cidadão no 8°Fórum Mundial da Água. E aqui estamos. Vamos realizar um evento para mais de 10 mil participantes. E esta é a primeira edição da Vila Cidadã, do Fórum Cidadão, para o cidadão, e teremos aqui mais de 30 mil pessoas durante toda esta semana", disse.

Para o presidente do Conselho Mundial da Água (CMA), professor Benedito Braga, nesta edição do fórum "o Brasil mostra que a participação do cidadão nos temas da agua é fundamental para que a agenda hídrica possa subir às mais altas lideranças políticas. É só através da mobilização dos cidadãos em torno desse tema que nós teremos a oportunidade de fazer com que a classe política tenha a noção exata da importância do tema da água", disse Braga, que também é secretário de Saneamento e Recursos Hídricos do estado de São Paulo.

Em seu discurso, o governador do DF, Rodrigo Rollemberg, agradeceu o apoio que Brasília recebeu para conseguir sediar o 8°Fórum Mundial da Água e destacou a expectativa pela participação da população no evento. "Compartilhando água, esse é o tema do fórum e nós não poderíamos começar melhor do que estamos, com a inaguração da Vila Cidadã. Pela primeria vez, temos um fórum aberto totalmente para receber crianças, jovens, brasileiros de todos os estados, estrangeiros de todas as partes do mundo para compartilhar as suas experiências com a água. E podemos avançar com a nova consciência em relação a esse bem que se confunde com a própria vida", afirmou.

Erguida em um espaço de 10 mil m², a Vila Cidadã vai oferecer atrações para todos os tipos de público, desde as crianças até os adultos. A vila estará aberta ao público neste sábado (17) às 9h e vai funcionar até o dia 23, diariamente das 9h às 21h.

Fonte: Agência Brasil