Viena supera Melbourne como melhor lugar para viver

Se você deseja morar em uma cidade com os mais altos níveis de estabilidade, saúde, cultura e meio ambiente, educação e infraestrutura, esta lista vai te apontar o mapa do tesouro.

O ranking anual criado pela Economist Intelligence Unit afirmou que Viena é a cidade mais “habitável” dos 140 principais destinos avaliados neste ano. A capital austríaca também destronou Melbourne do primeiro lugar depois de sete anos de reinado.

Cidades mais habitáveis ​​de 2018:

1. Viena, Áustria

2. Melbourne, Austrália

3. Osaka, Japão

4. Calgary, Canadá

5. Sydney, Austrália

6. Vancouver, Canadá

7 e 8. Toronto, Canadá e Tóquio, Japão (empate)

9. Copenhague, Dinamarca

10. Adelaide, Austrália

O relatório afirma que, embora Melbourne e Viena tenham experimentado melhorias na “habitabilidade” nos últimos seis meses, Viena conseguiu superar a cidade australiana com uma pequena diferença, particularmente na categoria de estabilidade.

“As duas cidades estão separadas por 0,7 ponto percentual, com Viena marcando 99,1 pontos em 100 e Melbourne em 98,4”, diz o relatório.

O relatório de 2018 traz sucesso para o Japão, com Osaka e Tóquio chegando em terceiro e sétimo lugar, respectivamente.

“Osaka destaca-se especialmente, tendo subido seis posições, para o terceiro lugar, nos últimos seis meses, diminuindo o fosso com Melbourne”, diz o resumo da EIU.

“Agora está separado da antiga cidade melhor classificada por meros 0,7 de ponto percentual. As melhorias de Osaka nas pontuações de qualidade e disponibilidade de transporte público, bem como um declínio consistente nas taxas de criminalidade, contribuíram para classificações mais altas nas categorias de infraestrutura e estabilidade, respectivamente ”.

Por outro lado, Helsinque e Hamburgo, que ficaram em nono e décimo lugar no ranking do ano passado, saíram da lista. Damasco foi considerada a cidade menos habitável.

Melbourne, Austrália

Créditos: Reprodução

Calgary, Canadá

Créditos: Reprodução

Osaka, Japão

Créditos: Reprodução

Viena, Aústria

Créditos: Reprodução

Melbourne, Austrália

Créditos: Reprodução

Calgary, Canadá

Créditos: Reprodução

Osaka, Japão

Créditos: Reprodução

Viena, Aústria

Créditos: Reprodução

Fonte: Vírgula UOL