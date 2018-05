Vídeo surpreendente mostra diferença de funcionamento entre pulmão saudável e de fumante

Leia maisCigarro causa flacidez e rugas deixam fumantes até dois anos mais …Vídeo raro: Kurt Cobain, com cigarro na boca, diz para criança …

Você precisava de um incentivo para mudar de fumar? Aqui está.

A enfermeira Amanda Eller, da Carolina do Norte, Estados Unidos, postou dois vídeos chocantes no seu Facebook. Eles apresentam lado a lado, dois pares de pulmões. Um deles está visivelmente saudável. O outro pertencia a um fumante: um maço de cigarros por dia, durante 20 anos.

Como se a simples comparação dos dois pares de órgãos não fosse chocante o suficiente, Eller comparou também o funcionamento deles. No primeiro vídeo, vemos o trabalho do pulmão saudável:

Já o segundo, podemos ver como é o funcionamento do pulmão danificado. A perda da elasticidade faz com que o pulmão expulse o ar rapidamente — entendeu o porquê da falta de fôlego?

É realmente surpreendente.

Fonte: Vírgula UOL