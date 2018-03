Vídeo raro mostra Eddie Vedder e Perry Farrell antes de show do Pearl Jam no Lollapalooza

(Foto: reprodução/vídeo)

Um dos momentos mais emocionantes deste Lollapalooza Brasil 2018 foi a participação de Perry Farrell no show do Pearl Jam. No sábado, 24, o dono do festival e vocalista do Jane’s Addiction se juntou à turma de Eddie Vedder no palco e cantaram Mountain Song, hit de sua banda.

Nesta segunda, 26, Etty Farrell, esposa de Perry, postou um vídeo em seu Instagram que mostra os dois músicos conversando momentos antes do show do Pearl Jam. Nele, vemos o quanto os dois são amigos e se admiram. Após uma conversa, Vedder vai até Farrell e em um gesto de carinho, o abraça e o beija por trás.

“Corações de ouro. Homens de ouro”, escreveu Etty no post. Confira que fofos!

