Vídeo mostra o ator Joaquin Phoenix caracterizado como Coringa

Dias atrás foi divulgado que Joaquin Phoenix será o Coringa no filme sobre o palhaço assassino inimigo do Batman. Só que a foto mostrava o ator de cara limpa, sem maquiagem e antes de se tornar o vilão, o que frustrou muitos fãs. Mas só até agora.

Nesta sexta, Todd Phillips, diretor do longa, saciou a expectativa de todo mundo e publicou um vídeo em seu Instagram que mostra Phoenix caracterizado como Coringa. E ficou demais!

Camera test (w/ sound). Joker.

Uma publicação compartilhada por Todd Phillips (@toddphillips1) em 21 de Set, 2018 às 10:00 PDT

O filme estreia nos cinemas em 4 de outubro de 2019.

Todos os atores que fizeram o Coringa:

Todos os Coringas

Até hoje, apenas três atores encarnaram o Coringa, um dos mais bizarros inimigos do Batman

Créditos: Reprodução

Todos os Coringas

O ator Cesar Romero, descendente de italianos e cubanos, viveu Coringa na hilária série de TV “Batman”, dos anos 60

Créditos: Divulgação

Todos os Coringas

A psicodélica e irreverente série (detestada por alguns fãs mais puristas de Batman) tinha também vilões como a Mulher-Gato (vivida por Julie Newmar)

Créditos: Divulgação

Todos os Coringas

O Coringa de Cesar Romero era bem “palhaço”, um vilão esquizofrênico e pop, puxando para o humor quase infantil

Créditos: Divulgação

Todos os Coringas

Em 1989, com a chegada de “Batman” aos cinemas, dirigido por Tim Burton, Jack Nicholson assumiu o Coringa

Créditos: Divulgação

Todos os Coringas

Nicholson marcou pontos vivendo um Coringa engraçado mas sinistro ao mesmo tempo

Créditos: Divulgação

Todos os Coringas

Para Nicholson, viver Coringa era quase um clímax de sua carreira, pois ele vivera diversos “pré-Coringas”, como o escritor de “O Iluminado” e o demônio de “As Bruxas de Eastwick”

Créditos: Divulgação

Todos os Coringas

A atuação de Nicholson foi aclamada, e ele facilmente ofuscou Michael Keaton, que vivia o Batman

Créditos: Divulgação

Todos os Coringas

Durante muito tempo acreditou-se ser impossível um Coringa melhor do que o de Nicholson

Créditos: Divulgação

Todos os Coringas

Mas décadas depois surgiu Heath Ledger

Créditos: Divulgação

Todos os Coringas

Em “O Cavaleiro das Trevas” (2008), Heath apresentou um Coringa pra lá de assustador: psicopata, mórbido, dark

Créditos: Divulgação

Todos os Coringas

Sua atuação foi considerada a mais intensa de sua carreira: além de ter sido a última (ele morreu logo depois de rodar o filme)

Créditos: Divulgação

Todos os Coringas

Heath ganhou o Oscar de coadjuvante em 2009, postumamente, por sua atuação

Créditos: Divulgação

Todos os Coringas

Depois dele, novamente coloca-se a questão: teremos outro Coringa tão bom quanto?

Créditos: Divulgação

Todos os Coringas

Jared Leto viveu o Coringa em ‘Esquadrão Suicida’

Créditos: Divulgação

Todos os Coringas

Fonte: Vírgula UOL