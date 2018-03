Vídeo mostra Katy Perry nervosa com falta de organização de “meet & greet” no Rio

Reprodulção Katy Perry

Um vídeo que está rolando no Twitter mostra Katy Perry um pouco nervosa com a falta de organização do meet & greet que rolou no Rio de Janeiro, no último domingo (18).

A cantora fica levemente irritada porque a empresa que organizou tudo quer apressar o encontro dela com os fãs. “Vou ter que fazer o resto depois do show. Que horas são? Vou ter que fazer o resto depois do show”, diz, nervosa.

“Vou atender o grupo que está aqui e o resto depois do show. Avise a eles agora, porque não queremos apressá-los. Não deixem eles irem”, completou. Confira o vídeo:

KATY PERRY PISTOLANDO PQ ATRASARAM O MEET QUE ELA FAZ DE GRAÇA NO RIO QUERENDO PASSAR O RESTANTE PRA DEPOIS DO SHOW PQ NÃO DÁ PRA CONHECER ALGUÉM COM PRESSA. pic.twitter.com/l8lKah1wQh

— RAFAEL VENTURA (@RafaeIVentura) 20 de março de 2018

