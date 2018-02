Vídeo mostra jovem “escalando” prédio para escapar de incêndio

Reprodução

Em um vídeo impressionante que está rolando na internet, uma jovem escapa de seu apartamento em chamas pela janela e começa uma saga para escalar o prédio e salvar sua vida.

Segundo o The Mirror, Feng Lin, de 23 anos, estava presa no interior da casa, quando uma grade na varanda a impediu de fugir. Tudo aconteceu na cidade de Liuzhou, na China.

Ela teve que correr pela casa em chamas até encontrar uma janela aberta, através da qual ela escapou e escalando o prédio, conseguiu se salvar.

Ela sofreu queimaduras de segundo grau em quase todo seu rosto e corpo e seu caso ainda é muito grave.

Fonte: Vírgula UOL