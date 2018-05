Vídeo mostra alguns erros de gravação e cenas deletadas de ‘Pantera Negra’

Lupita Nyong’o

Leia maisAnitta critica ‘Vingadores: Guerra Infinita’, é detonada e apaga …Sylvester Stallone confirma ‘Rambo 5′ para 2019 e divulga 1º …

O DVD do Pantera Negra vai ser lançado em breve e é claro que vem com várias cenas deletadas e muito erros de gravação, cenas divertidas, entrevistas e muito mais.

O site Comicbook.com divulgou um vídeo com algum desses extras e as cenas são maravilhosas. Tem Michael B.Jordan dançando, Lupita Nyong’o fazendo twerk e muito mais.

O Blu-ray e o DVD serão lançados no dia 30 de maio o Brasil.Confira:

Fonte: Vírgula UOL