Vídeo de jogador agredindo a namorada é divulgado e ganha a web; imagens são fortes

Danry Vasquez é da Venezuela e tem 24 anos, mas é um jogador de beisebol nos Estaod Unidos. Em 2016, quando defendia o time Corpus Christi Hooks, do Texas, foi preso ao ser acusado de agredir a namorada. Ele foi demitido, mas segue vivendo no país.

Porém, ele acabou solto, sob condição de frequentar algumas aulas contra violência e pagar uma multa. Danry até conseguiu uma vaga em outro time, o Lancaster Barnstormers.

Só que aí a Justiça decidiu liberar o vídeo do crime, em que ele aparece agredindo violentamente uma mulher na escadaria do estádio Whataburguer Field, sua antiga casa.

O Lancaster Barnstormers decidiu rescindir o contrato com o jogador.

