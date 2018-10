Vídeo chocante mostra funcionários arremessando malas de passageiros em aeroporto

Que as malas não são tratadas com tanto carinho por qualquer companhia aérea, isso todo viajante já sabe. Mas funcionários do aeroporto de Hong Kong, na China, elevaram bastante o nível de descuido com os pertences dos passageiros.

Leia maisCafé coreano tem design igual a quadrinhos que causa ilusão de …

Segundo o site Daily, um vídeo postado no Facebook por uma passageira que havia acabado de desembarcar na cidade mostra dois funcionários arremessando sem cuidado algum as malas que estavam na esteira. “Assim é como nossas amadas malas são tratadas!”, escreveu a passageira que flagrou o momento.

Fonte: Vírgula UOL