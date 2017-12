Vidal é eleito presidente do Coptrel

O presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, desembargador Márcio Vidal, acaba de ser eleito presidente do Colégio de Presidentes dos Tribunais Regionais Eleitorais do Brasil (Coptrel). A eleição aconteceu durante reunião realizada nesta sexta-feira (15/12) em Brasília.

Para a vice-presidência do Coptrel foi eleita a desembargadora Regina Ferrari, presidente do TRE do Acre. E para secretário-geral, o desembargador Carlos Eduardo da Fonseca Passos, presidente do TRE do Rio de Janeiro.