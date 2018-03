Victor Meyniel fala de treta com a Kéfera

Leia maisKéfera passa por transição capilar após 10 anos alisando cabelo; …

Olha essa. O youtuber Victor Meyniel foi o último convidado do canal Love Treta com Rafael Cortez para participar do quadro Cinco Perguntas e mostrou que não tem nenhuma pergunta que ele não responda. Como o nome do canal faz a gente desconfiar, nenhuma das perguntas é inocente, e a última é bem polêmica.

Quando perguntado com qual youtuber Victor não faria uma parceria, ele não foi nada político e não hesitou em nomear o santo — ou a santa, no caso: Kéfera. Motivo? Ela o chamou de escroto em uma live.

“[Ela] disse que eu nunca a cumprimentava nos eventos, o que não é verdade, sempre que eu a encontrava ela estava numa vibe conversando com a galera americana. Mas eu desejo que ela seja feliz e que o ano dela seja próspero, porque esse ano é um ano kármico, vamos desejar felicidade pra ela”, ele contou. Eita. Veja o vídeo:

Fonte: Vírgula UOL