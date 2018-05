Vício?! Novo recurso do Instagram vai mostrar quanto tempo você passa no app

Instagram anuncia novidades

Um novo recurso do Instagram promete mostrar o quanto nos somos viciados no app. Segundo o TechCrunch, a função terá o nome Usage Insights.

Nela, os usuários poderão ver exatamente quanto tempo foi gasto na plataforma. O CEO do Instagram, Kevin Systrom, confirmou a notícia. “Entender como o tempo online impacta as pessoas é importante, e é responsabilidade de todas as empresas serem honestas sobre isso”, disse.

Usage Insights

“Queremos fazer parte da solução. Eu levo essa responsabilidade a sério”, completou o executivo em sua conta no Twitter.



Fonte: Vírgula UOL