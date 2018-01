Vício em refrigerante faz homem perder todos os dentes aos 32 anos

Reprodução Michael Sheridan removeu 27 dentes podres em cirurgia

Imagine passar um década tomando seis litros de refrigerante por dia. Michael Sheridan, 32 anos, passou pela experiência e os resultados não são nada bons. Os dentes dele apodreceram e 27 tiveram que ser removidos em cirurgia que, caso não fosse realizada por um amigo, custaria mais de R$ 200 mil. Graças à amizade, Michael deixou os dentes pretos e podres, e ganhou uma dentadura novinha.

O caminho não foi fácil. Por conta do estrago causado pela bebida e dar dor que sentia nos dentes, Michael passou uma década se alimentando apenas com iogurte e sopas. “Eu sabia que se fosse ao dentista teria que parar de tomar refrigerante, e não queria”, contou ele em entrevista ao The Mirror.

10 alimentos que mais mancham os dentes

1 de 10

<!– r7ad.printGAds([728, 90], ‘SuperBanner2’); –>

<!– –>

✖

<!– r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island2’); –>

<!– –>

Café

O tão amado cafezinho é um dos que mais escurecem os dentes, principalmente se for consumido com muita frequência.

Créditos: Reprodução

Chá

Alguns tipos podem ser piores que o café, já que o chá tem substâncias naturais chamadas taninos, responsáveis por manchas dentárias.

Créditos: Reprodução

Beterraba

Apesar de ser rica em vitaminas e minerais, seu pigmento roxo pode certamente manchar a dentição.

Créditos: Reprodução

Limão

Embora não seja escuro, o ácido presente na fruta potencializa a maior captação de pigmentos. E mancha!

Créditos: Reprodução

Açaí

Evite o excesso! Essa delícia de verão atrapalha quem almeja um sorriso branquinho. Isso porque a cor forte e escura da fruta favorece o escurecimento dos dentes.

Créditos: Reprodução

Mirtilos, framboesas e cranberries

Todas essas frutas com pigmentação mais escura podem provocar um tom escurecido ao seu sorriso.

Créditos: Reprodução

Molho shoyu

O molho de soja é escuro, ácido e tem corantes artificiais. São características certeiras na missão de corroer o esmalte dos dentes.

Créditos: Reprodução

Refrigerantes à base de cola

Além de coloridos artificialmente, são ácidos e atacam o esmalte e a dentina. Outro ponto negativo dessas bebidas é o excesso de açúcar, que favorece o surgimento de cáries.

Créditos: Reprodução

Vinagre balsâmico

Assim como o shoyu, é escuro e pode tingir os dentes.

Créditos: Reprodução

Vinho tinto

Quanto mais escuro for o vinho, maior será a sua capacidade de manchar. É uma bebida ácida e que pode contribuir para a desmineralização do esmalte, deixando os dentes mais escuros e mais sensíveis.

Créditos: Reprodução

Mais galerias

Casa e comida

Comidas da Disney Tóquio

Casa e comida

Esconderijos para guardar objetos de valor

Casa e comida

A nova mansão de Slash

Anterior

Próxima

Fonte: Vírgula UOL