Vice tenta arrancar faixa da Miss Bumbum: ‘Bunda de plástico’

O Miss Bumbum 2018 terminou em confusão. Aline Uv foi pra cima da campeã, Ellen Santana, e arrancou a faixa de campeã em pleno palco ao ser anunciada a vencedora do concurso.

“O meu bumbum é verdadeiro, mas a bunda dela é de plástico”, afirmou. Aline, de 27 anos, é massoterapeuta do Rio Grande do Sul. Ellen, de 31 anos, de Rondônia, é modelo e dançarina.

De acordo com Cacau Oliver, organizador do prêmio, esta foi a última edição do Miss Bumbum no Brasil, que no ano que vem faz na Rússia, sua primeira versão internacional.

Primeira finalista trans, a modelo e dançarina de 27 anos Paula Oliveira ficou em terceiro lugar. A disputa reuniu 15 finalistas e ocorreu na noite de segunda (5) em São Paulo, na Barra Funda.

O evento contou com a participação de Gracyanne Barbosa como mestre de cerimônias, e nomes como Kaysar Dadour, Suzy Cortez, Rosie Oliveira (Miss Bumbum 2017).

Fonte: Vírgula UOL