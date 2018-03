Vice-governador e prefeitos de MT participam de evento em Brasília para adesão ao programa

Na próxima segunda-feira (12.03), o vice-governador do estado, Carlos Fávaro, participará, em Brasília, da solenidade de assinatura do termo de adesão ao programa ‘Internet para Todos’ entre municípios mato-grossenses e o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC). O presidente da República, Michel Temer, e o ministro Gilberto Kassab assinarão os documentos com mais de dois mil prefeitos de todo o país. A cerimônia será realizada no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB), às 15h.

De acordo com o MCTIC, o programa já conta com 2.260 cidades prontas para assinar o termo de adesão. O número de municípios habilitados pode ser acrescido em mais de 330 já que 2.593 municípios manifestaram interesse em participar do programa. A ação visa levar conectividade às localidades que ainda não têm acesso à internet ou contam com o serviço ineficaz. Cerca de 40 mil localidades devem ser beneficiadas pelo programa do governo federal.

Fávaro informa que 124 municípios mato-grossenses já concluíram o cadastro, sendo que 102 já estão aptos a assinar o termo de adesão com o MCTIC. “É uma grande oportunidade para o nosso estado, que é destaque mundial na produção agrícola, mas ainda precisa avançar muito na área de tecnologia da informação e comunicação. Além do ganho econômico, que garantirá emprego e renda para a população, o programa tem um cunho social muito importante, abrindo um leque de oportunidades de conhecimento e qualificação para os mato-grossenses”, garantiu ele.

O termo de adesão que será assinado pelos prefeitos define a infraestrutura básica e as condições para a participação dos municípios. As prefeituras devem indicar onde as antenas serão instaladas para distribuição do sinal de internet. Também será de responsabilidade dos municípios garantir a segurança da área e arcar com as despesas de energia elétrica.

Os municípios beneficiados nesta primeira fase do Internet para Todos começarão a receber as antenas no mês de maio e a expectativa é que sejam instaladas 200 antenas diariamente. A operação será feita pela empresa Viasat, dos Estados Unidos, que foi contratada pela Telebras. O programa possibilitará aos usuários conexão em banda larga a preços reduzidos.

Além dos convênios com as prefeituras, o MCTIC já firmou parcerias com o Ministério da Defesa, para garantir o monitoramento de 100% das fronteiras brasileiras, ampliando as ações de combate ao tráfico de armas e drogas; com o Ministério da Educação, para levar banda larga para todas as escolas públicas do país, sendo que 7 mil serão beneficiadas já em 2018; e com o Ministério da Saúde, para implantar internet em hospitais e postos de saúde, melhorando a gestão pública e a qualidade dos serviços prestados à população.

A conexão de internet será feita por meio do Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas (SGDC), de propriedade do governo brasileiro e que recebeu cerca de R$ 3 bilhões em investimentos. Em órbita desde maio de 2017, o satélite tem vida útil de 18 anos.

