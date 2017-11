Vice-cônsul dos Estados Unidos leva tiro em tentativa de assalto na Rio-Santos

A vice-cônsul dos Estados Unidos (EUA) no Rio, Stephanie Masland Bohen, e seu marido, Jace Joseph Salas, foram vítimas de uma tentativa de assalto em Angra dos Reis, no sul do estado, na noite passada (23). O casal parou no acostamento da Todovia Rio-Santos, altura do quilômetros 489, para ajustar o GPS do veículo, um Fiat Palio. Nesse momento, apareceram dois homens do outro lado da pista, que vieram em direção ao carro do casal.

Na tentativa de fuga, Stephanie foi atingida por um tiro no pé. O marido nada sofreu. Eles ainda seguiram de carro até avistar uma patrulha da Polícia Rodoviária Federal, que encaminhou a vítima para o Hospital-Geral de Japuíba, em Angra dos Reis. Depois de medicada, e como necessitava ser operada, Stephanie foi transferida para o Hospital Samaritano, em Botafogo, na zona sul do Rio, onde será feito o procedimento cirúrgico. O carro está com duas marcas de tiros: uma na lataria, na parte traseira, e outra que estilhaçou o vidro traseiro.

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso está sendo investigado pela 166ª delegacia policial, em Angra dos Reis. A ocorrência foi registrada por agentes da Polícia Rodoviária Federal como tentativa de latrocínio (roubo seguido de morte). As investigações estão em andamento. Agentes fazem diligências a fim de colher informações sobre o caso, confirmar a denúncia e identificar o autor dos disparos.

Fonte: Agência Brasil