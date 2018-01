Viana pede vista e contas de Taques serão votadas em fevereiro

Um pedido de vista do deputado Zeca Viana (PDT), membro da Comissão de Fiscalização e Acompanhamento da Execução Orçamentária (CFAEO) da ALMT, prorrogou para fevereiro a votação das contas do governador Pedro Taques (PSDB), referentes ao exercício de 2016. A previsão era de que os deputados apreciassem a matéria na primeira sessão extraordinária desta terça-feira (15), no período matutino.

Para justificar o pedido de vista, o parlamentar argumentou que é contrário ao parecer apresentado pelo deputado Jajah Neves (PSDB), que é relator da CFAEO. O parlamentar tucano acompanhou o entendimento do Tribunal de Contas do Estado (TCE) e recomendou a aprovação das contas do governo. “O relatório do deputado Jajah Neves é praticamente uma réplica do parecer do TCE”, disse Viana.

Viana pretende propor a apresentação de um parecer diferenciado para ser apreciado na Comissão de Fiscalização e Acompanhamento da Execução Orçamentária (CFAEO), depois do recesso parlamentar. A instalação da sessão legislativa de 2018 será em 1º de fevereiro.

O TCE emitiu parecer favorável à aprovação das contas de Taques em 19 de junho do ano passado, com 19 recomendações. Para o presidente da Assembleia, deputado Eduardo Botelho (PSB), nada apontado pelo TCE é “grave” e as contas devem ser aprovadas tão logo os trabalhos em plenário sejam retomados após o recesso. “Os apontamentos feitos pelo TCE não são graves. O próprio TCE aprovou as contas. Então, acredito que as contas serão aprovadas”, disse.

Na sessão matutina estiveram presentes, além de Zeca Viana, Jajah Neves e Alan Kardec, o presidente da Assembleia, Eduardo Botelho (PSB), o líder do governo Dilmar Dal Bosco (DEM) e os deputados Wagner Ramos (PSD), Mauro Savi (PSB), Oscar Bezerra (PSB), Leonardo Albuquerque (PSD), Adriano Silva (PSB), Daltinho (Solidariedade), Baiano Filho (PSDB), Pedro Satélite (PSD), Saturnino Masson (PSDB), Sebastião Rezende (PSC), Romoaldo Júnior (PMDB), Zé Domingos Fraga (PSD), Wancley Carvalho (PV), Janaina Riva (PMDB) e Nininho (PSD).