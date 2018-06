Viagem no tempo: homem ‘do futuro’ passa em detector de mentiras

James Oliver diz que vem do ano 6491 e que viajou no tempo para chegar a 2018. Segundo ele, a máquina do tempo está quebrada e por isso ele não consegue voltar para o futuro. Parece coisa de um filme, certo? Mas segundo o site Mirror, Oliver passou no detector de mentiras contando essa história.

O canal ApexTV no YouTube colocou Oliver para contar sobre a viagem no tempo conectado ao equipamento detector de mentiras. “Seus anos são diferentes dos meus”, contou o viajante ao apresentador. “De onde eu venho, os anos são mais longos”, acrescentou ele. E aí? Você acredita?

Carro que voa

O TF-X, da Terrafugia, funcionará como um automóvel terrestre e um helicóptero. A previsão é que ele esteja no mercado até 2027

Créditos: Divulgação

Skate voador

Sabe aquele skate voador do Marty McFly, de De Volta para o Futuro? Cientistas alemães desenvolveram uma prancha flutuante como a do filme (ou mais ou menos isso). O hoverboard conceitual da marca Lexus fica a poucos centímetros do chão, não chega a voar, mas funciona bem como um skate sem rodas. Ele opera com supercondutores de cerâmica e ímãs, que criam um campo magnético e fazem com que a coisa toda flutue

Créditos: Reprodução

Hovercraft

O Aero-X é um veículo produzido pela empresa Aerofex, capaz de voar a três metros do chão e atingir até 72km/h. De acordo como o fabricante, a moto voadora (não parece coisa de Star Wars?) é bem intuitiva e dá para aprender a operá-la em apenas um fim de semana de treinamento. A produção dessa belezinha começará em 2017.

Créditos: Reprodução

Minidiciclo elétrico

Essa coisinha aqui é uma ótima para andar em subidonas. A prancha elétrica de duas rodas já é fabricada por diferentes marcas e está fazendo sucesso nas gringas. É como se fosse um Segway (aquela diciclo elétrico dos policiais americanos) em miniatura: ele tem um sistema de autoequilíbrio (você não precisa ter coordenação para se manter em pé) e anda em todas as direções

Créditos: Reprodução

Monociclo elétrico

O Airwheel é um monociclo elétrico e à prova d’água que anda em todas as direções (inclusive para trás). Você tem de ter um pouco de equilíbrio para dirigi-lo, mas nada que a prática não resolva. Uma coisa legal é que ele utiliza a energia de descidas para recarregar a bateria

Créditos: Reprodução

Carro de duas rodas

O C-1, da Lit Motors, é, basicamente, um carro de duas rodas, fino o suficiente para estacionar em vaga de moto. E para quem pensa, ‘Eu não dirigiria um desses nem a pau’, não há risco de levar tombo: o C-1 tem um tipo de tecnologia novinha, chamada de sistema de estabilidade giroscópica, que mantém o equilibro mesmo se ele for atingido lateralmente por um carro

Créditos: Reprodução

Quadriciclo anfíbio

O Quadski, da marca Gibbs, é um quadriciclo que, quando está dentro d’água, funciona como uma lancha (!). O véiculo atinge 72 km/h tanto em terra quanto na água. E você sonhando com um minibug para andar na praia…

Créditos: Reprodução

Moto de uma roda

O engenheiro Chris Hoffmann teve a ideia de construir uma motocicleta de uma roda depois de sua filha, então com 13 anos, pedir para que ele inventasse um veículo parecido com o que ela havia visto em um videogame de Dragon Ball. O veículo funciona com um sistema de autoequilíbrio parecido com a do Segway e é bem menor que uma motocicleta convencional.

Créditos: Reprodução

Bicicleta filtro de ar

Idealizada pelo estúdio de design Lightfog, a bicicleta conceitual Air-Purifier é uma ótima ideia para metrópoles acinzentadas. Ela funciona tanto como um filtro, retirando partículas de poeira no ar, quanto como um gerador de oxigênio, graças a um “sistema de fotossíntese” em seu corpo.

Créditos: Reprodução

