Vestido de unicórnio, Ryan Reynolds surpreende ao cantar em reality musical coreano

Ryan Reynolds

A divulgação de Deadpool 2 está sendo super divertida e Ryan Reynolds não para de surpreender. A última do ator foi participar de um reality musical na Coreia do Sul.

Ele apareceu vestido de unicórnio e cantou a música Tomorrow, do musical Annie. Nem precisamos dizer que o público e os jurados piraram ao descobrir quem era o “unicórnio misterioso”, né?!

Deadpool 2 estreia na próxima quinta-feira (17) nos cinemas brasileiros.

Fonte: Vírgula UOL