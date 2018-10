Vertedouros da usina de Itaipu estão abertos desde sábado

O aumento das chuvas e a diminuição na geração de energia, em razão da operação especial do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) para o segundo turno das eleições, fez com que os vertedouros da usina hidrelétrica de Itaipu fossem abertos. De acordo com a usina, alguns dos mais de 40 reservatórios acima de Itaipu estão escoando o excedente não usado para a produção de energia. Com isso, a usina está vertendo desde sábado (27), às 21h. A previsão é que o vertimento permaneça até hoje (29). A última vez que Itaipu verteu foi em março deste ano, mas por questões operacionais.

“Pelo vertedouro passavam, na tarde de domingo (28), 1.171 metros cúbicos de água por segundo, o equivalente a quase a vazão média das Cataratas do Iguaçu. As comportas foram fechadas às 7h07 desta segunda-feira (29). O maior pico do vertimento ocorreu às 22h de sábado, com 1.178 metros cúbicos de água por segundo. Já o médio foi de 930 metros cúbicos de água por segundo”, informou Itaipu.

A restrição operacional, determinada pelo ONS, visou garantir maior segurança ao sistema elétrico durante o segundo turno das eleições. Consequentemente, houve redução na geração, ao mesmo tempo em que a usina teve um aumento de afluência.

Neste ano, Itaipu já produziu mais de 78 milhões de megawatts-hora ante 77 milhões de MWh em 2017. “É graças à mudança no tempo, do período de estiagem para o chuvoso, que a bandeira tarifária de energia elétrica, que estava vermelha até este mês, passará a amarela a partir de novembro”, disse a assessoria da usina.

Fonte: Agência Brasil