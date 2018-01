Verão 2018: foto boiando em mar vira mania entre celebridades

(Foto: reprodução/Instagram) Fernanda Paes Leme

O verão 2018 chegou e uma nova moda está tomando as redes sociais nesta época quente do ano: a de foto boiando em mar. Segundo algumas famosas brasileiras, a pose está bombando no Instagram.

Celebridades como Fernanda Paes Leme, Camila Coelho, Giulia Costa, Caroline de Maigret e Victoria Grendene já aderiram ao novo estilo fotográfico de férias e postaram as suas em perfis pessoais. Algumas foram tiradas em piscinas naturais de Fernando de Noronha e outras no mar aberto da Tailândia. Mas, a verdade é que podem ser feitas em qualquer praia, contando que a água seja bem azul e clara.

A parte boa da pose é que a modelo fotografada pode relaxar enquanto é clicada, diferente da mania da foto com o pé na pia, que reinou em 2017 (vocês lembram? Aquilo não parecia ser muito confortável). Agora, a parte mais difícil é a logística, pois você precisará de um drone ou de um amigo que tope subir em algum lugar alto para tirar a foto de cima.

O site da Revista Glamour coletou as imagens das famosas citadas acima. Confira abaixo para se inspirar. Ou vai querer ficar de fora da moda?

Giulia Costa

Créditos: reprodução/Instagram

Caroline de Maigret

Créditos: reprodução/Instagram

Camila Coelho

Créditos: reprodução/Instagram

Victoria Grendene

Créditos: reprodução/Instagram

Fernanda Paes Leme

Créditos: reprodução/Instagram

Fonte: Vírgula UOL