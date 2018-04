Vencedores do MasterChef criam menu para motel por R$ 99

Leo Young e Izabel Alvares, do MasterChef

O motel Lush está participando do Chefs no Motel e oferece um menu degustação assinado por Leo Young e Izabel Alvares, dupla vencedora do MasterChef.

Com propostas gastronômicas bastante distintas, Izabel Alvares, vencedora do reality show em 2015 e Leo Young, vencedor em 2016, levaram sabor, criatividade e técnica para a cozinha do Lush.

Izabel apresenta pratos deliciosos e saudáveis em um menu low carb. Sua criação se inspira em sua própria vivência, já que a chef emagreceu cerca de 40 quilos seguindo essa dieta que preza pela baixa quantidade de carboidrato, por meio de substituições criativas. O conceito é ideal para quem segue uma linha mais fitness, ou quem procura por opções menos pesadas para o momento a dois.

Para composições mais leves, no lugar da mandioquinha ou batata, a chef usa a couve-flor para um escondidinho de mignon mais suave. Na criação do risoto, Izabel aposta na quinoa substituindo o arroz, que ganhou o apelido de quinoto, demonstrando como é possível manter a essência do prato, mesmo alterando alguns ingredientes. Para os doces, o açúcar também é substituído pelo Xylitol, um adoçante natural.

Devido ao sucesso do ano de 2017 em que assinou o menu do Lush, Leo Young lança novidades da cozinha contemporânea com um toque oriental, assim como incorporado anteriormente.

Com criações equilibradas e bem elaboradas, Leo assina pratos cheios de sabor, texturas e aromas, como é o caso do bife de chorizo com molho de ervas e o camarão ao curry, um tempero oriental bastante aromático.

Para uma experiência gastronômica completa, as opções foram agrupadas em um menu degustação: entrada + prato principal + sobremesa.

Os menus de Leo Young e as Izabel Alvares estarão disponíveis durante um ano, incluindo duas opções de entrada, duas opções de pratos principais e duas opções de sobremesa para cada chef. Até 16 de maio, o Lush está participando do Chefs no Motel, oferecendo parte desse menu doscChefs Leo e Izabel por R$39,00 (entrada + prato principal).

Vencedores do MasterChef criam menu para motel

Fonte: Vírgula UOL