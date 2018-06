Vem ver quando estreiam os próximos 5 filmes live-action da Disney

Ótimas notícias para os fãs da Disney! Desde os sucessos dos filmes live-action de ‘A Bela e a Fera’ e ‘Mogli – O Menino Lobo’, o estúdio não para de produzir longas trazendo ainda mais animação para seus clássicos.

O site Insider listou diversos projetos que já têm data de estreia. Segura a ansiedade e confira a lista na galeria:

Prepare-se para maratona de filmes live-action da Disney

1) 'Christopher Robbin' e seu amiguinho Pooh, lançados em 1966, são os primeiros da lista. Com Hayley Atwell, Mark Gatiss e Jim Cummings no elenco, o filme estreia no próximo mês de agosto.

Créditos: Reprodução

Prepare-se para maratona de filmes live-action da Disney

2) O maior projeto da Disney para live-actions será 'Dumbo', o fofo elefantinho lançado em 1941. Para o filme, o estúdio não usará animais e vai contar com um mix de soluções tecnológicas para dar vida ao personagem principal. Tim Burton é quem dirige o longa, que deve estrear em março de 2019.

Créditos: Reprodução

Prepare-se para maratona de filmes live-action da Disney

3) Guy Ritchie é quem está a frente do live-action de 'Aladdin'. A produção está adiantada e já sabemos que Naomi Scott será a Princesa Jasmine e Will Smith a famosa voz do Gênio da Lâmpada. A estreia também é esperada para o primeiro semestre de 2019.

Créditos: Reprodução

Prepare-se para maratona de filmes live-action da Disney

4) O aclamado 'O Rei Leão' também chega aos cinemas no ano que vem. Por enquanto, sabemos que Donald Glover é quem dará voz a Simba.

Créditos: Reprodução

Prepare-se para maratona de filmes live-action da Disney

5) Em 2020, será a vez do live-action de 'Mulan', que será comandado pela diretora Niki Caro.

Créditos: Reprodução

Prepare-se para maratona de filmes live-action da Disney

Fonte: Vírgula UOL