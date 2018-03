Vem ver o trailer de Animas Fantásticos e Onde Habitam: Os Crimes de Grindelwald

Potterheads do mundo, uni-vos!

A Warner Bros. divulgou nesta terça, 13, o primeiro trailer de Animais Fantásticos: Os Crimes de Grindelwald. No segundo filme da série do universo Harry Potter, Gerard Grindelwald consegue escapar da prisão depois de ter sido capturado pela MACUSA e começa a reunir seguidores para executar o plano de elevar os bruxos de puro sangue e dominar todos os seres mágicos e não mágicos.

Para tentar impedi-lo, Alvo Dumbledore (Jude Law) procura a ajuda de seu antigo aluno Newt Scamander (Eddie Redmayne), que aceita ajudar o professor a parar o bruxo das trevas. A estreia do filme está marcada para o dia 15 de novembro. Deem uma olhada no trailer:

Get your #WandsReady. #FantasticBeasts: The Crimes of Grindelwald arrives in theaters November 16. pic.twitter.com/JNdS92eWGo

— Fantastic Beasts (@FantasticBeasts) March 13, 2018

Fonte: Vírgula UOL