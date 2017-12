Vem, Réveillon! 30 ideias de looks super estilosos para comemorar o Ano Novo

Leia maisAno Novo: não quer passar de branco? Pode misturar com outras …Curiosidades de ano novo para você usar na hora da virada e pagar …

Ainda não decidiu a roupa que vai usar na hora da virada de ano? Nós podemos ajudar! Neste ano, as cores que estão dominando os looks de Ano Novo são os brancos (claro!), dourados e prateados.

O Pinterest separou alguns looks lindos e super estilosos para ajudar quem ainda está indeciso com o que vai usar para celebrar a chegada de 2018. No Brasil, o Pinterest divulgou que houve um aumento de 275% a cada ano no número de ideias salvas para looks prateados, um crescimento de 170% no número de ideias salvas para looks brancos e de 125% para looks dourados no último ano.

Confira 30 dos nossos looks preferidos aqui:

Looks para o Réveillon

Inspire-se!

Pinterest selecionou alguns looks que estão bombando! É só se inspirar e montar o seu para o Ano Novo!

Créditos: Reprodução/Pinterest

Fonte: Vírgula UOL