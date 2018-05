Vem, ‘Man Down 2’! Rihanna diz que está compondo álbum de reggae

(Foto: reprodução Vogue/ Mert Alas e Marcus Piggott

A nossa diva Rihanna está voltando! Após ter agraciado o mundo com o espetacular ANTI há mais de dois anos, a cantora já está preparando o seu 9º álbum de inéditas, e será de reggae.

Em matéria publicada pela Vogue nesta quinta, 3, RiRi, além de estampar a capa, falou sobre sua vida amorosa (ela confirmou que está namorando, mas não revelou o nome do sortudo), sua linha de lingerie Savage x Fenty, que será lançada dia 11 de maio e sobre as novas músicas em que está trabalhando. “Ela planeja lançar um álbum de reggae”, diz a reportagem, lembrando que um de seus ídolos musicais é o Bob Marley.

Não será a primeira vez que Rihanna se aventura no reggae. Alguns de seus grandes sucessos flertam com o ritmo da Jamaica, como Man Down, Pon de Replay, No Love Allowed e Work.

Confira as fotos de RiRi na Vogue. Rainha é Rainha, né!

Rihanna na Vogue 2018

Créditos: reprodução Vogue/ Mert Alas e Marcus Piggott

Rihanna na Vogue 2018

Créditos: reprodução Vogue/ Mert Alas e Marcus Piggott

Rihanna na Vogue 2018

Créditos: reprodução Vogue/ Mert Alas e Marcus Piggott

Rihanna na Vogue 2018

Créditos: reprodução Vogue/ Mert Alas e Marcus Piggott

Rihanna na Vogue 2018

Créditos: reprodução Vogue/ Mert Alas e Marcus Piggott

Rihanna na Vogue 2018

Créditos: reprodução Vogue/ Mert Alas e Marcus Piggott

Rihanna na Vogue 2018

Créditos: reprodução Vogue/ Mert Alas e Marcus Piggott

Rihanna na Vogue 2018

Créditos: reprodução Vogue/ Mert Alas e Marcus Piggott

Rihanna na Vogue 2018

Créditos: reprodução Vogue/ Mert Alas e Marcus Piggott

Rihanna na Vogue 2018

Créditos: reprodução Vogue/ Mert Alas e Marcus Piggott

Rihanna na Vogue 2018

Créditos: reprodução Vogue/ Mert Alas e Marcus Piggott

Rihanna na Vogue 2018

Créditos: reprodução Vogue/ Mert Alas e Marcus Piggott

