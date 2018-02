Vem hit por aí? Anitta e Rita Ora estão gravando juntas em estúdio

Reprodução/Instagram Anitta e Rita Ora

Alô, fãs de Anitta! Já podem se preparar porque vem hit por aí. A cantora, que está nos Estados Unidos, está em estúdio com ninguém menos que a britânica Rita Ora.

A funkeira postou em seu Instagram uma foto com Rita e afirmou: “aqui vamos nós”. Elas ainda estavam na companhia dos compositores Andrew Watt, responsável por Havana, de Camila Cabello, e Justin Quiles, de Downtown.

Reprodução/Instagram Anitta, Rita Ora e os compositores

“Grande música a caminho”, escreveu Justin Quiles. Já estamos ansiosos, sim ou claro?

Anitta para Marie Claire

Anitta

Fonte: Vírgula UOL