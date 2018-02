Vem descobrir quais são as 7 raças de cachorros mais inteligentes

Leia maisAs caras mais engraçadas dos Jogos Olímpicos de Inverno 2018Homem faz bola com 43 mil palitos de fósforo e incendeia

Os cachorros são bichos queridos dos homens e não é por acaso que ganham a alcunha de melhor amigo do homem. Além de companheiros, amáveis, divertidos, confiáveis e parceiros, eles também são extremamente inteligentes.

“A inteligência desses animais é de deixar qualquer um de queixo caído, e quem sabe como treinar cachorro pode fazer com que os pets aprendam ainda mais” afirma o veterinário Cauê Toscano, do Vet Quality Centro Veterinário 24h.

Por isso, o veterinário mostra quais são as sete raças de cachorro mais inteligentes:

7 raças de cachorros mais inteligentes

1 de 7

<!– r7ad.printGAds([728, 90], ‘SuperBanner2’); –>

<!– –>

✖

<!– r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island2’); –>

<!– –>

Rottweiler

Os rottweilers são cachorros conhecidos por serem bastante fortes e corajosos. Algumas pessoas até têm um pouco de medo dessa raça, já que seus exemplares são bem grandes e pesados. Porém, por baixo dessa armadura revestida de carne, osso e pelos, o rottweiler é um cachorro muito gentil e protetor com sua família e amigos. Historicamente, eles já foram utilizados para pastorear ovelhas na Roma Antiga, puxadores de carroças e até mesmo como guardiões. Para que não haja nenhum risco quanto à sua força e braveza, o mais seguro é que esses cachorros sejam treinados e socializados, algo que não será muito difícil, já que eles são muito inteligentes.

Créditos: Pexels

Papillon

Esse cãozinho engraçado e ativo é facilmente reconhecido pelas suas orelhas caídas e bem peludas. Figuras similares aos papillons foram vistas em retratos da realeza datados do século XVI, o que mostra que suas características chamavam a atenção até do mais alto escalão da sociedade antiga. Além de ser ativo e muito companheiro, o papillon é ótimo para ser treinado. Como curiosidade, esses são os cachorros mais inteligentes de porte toy (bem pequeno).

Créditos: Reprodução

Labrador

Os labradores, bastante parecidos com o Golden Retriever, se encontram entre os cães mais inteligentes do mundo e podem desempenhar as mais variadas tarefas esportivas, o que o torna praticamente um cachorro atleta. Com pelo batido, patas grandes e uma cauda bem pesada, os labradores se dão muito bem na natação e são capazes de percorrer longas distâncias na água. Além dessas proezas como caçador, os labradores são espécies ideais para resgates aquáticos, trabalhos terapêuticos e treinamento de outros cães.

Créditos: Reprodução

Pastor Alemão

Como o próprio nome indica, essa raça era utilizada para o pastoreio, algo que era bastante comum há tempos atrás. Originária da Escócia, essa raça é referência de utilidade e lealdade. O mundo ficou mais moderno e não existe mais a necessidade de cachorros para o pastoreio de ovelhas, então o pastor alemão foi remanejado para outras funções. O criador dessa raça foi o alemão Max von Stephanitz, que atuava como capitão e trabalhou junto com a polícia e também com clubes de cães. Max fez tudo isso para desenvolver uma série de testes de proteção e obediência conhecidos como Schutzhund, que hoje são utilizados para adestramento de cães, embora também possa ser considerada uma atividade recreativa.

Créditos: Pexels

Poodle

Muito se engana que essa raça é conhecida apenas por causa dos pelos: os poodles são alguns dos cachorros mais inteligentes que existem. Eles vieram da Alemanha e eram usados para caçar pássaros e também para resgates aquáticos. Os poodles são cachorros que já foram responsáveis por várias tarefas, desde o pastoreio de ovelhas até o abastecimento de suprimentos aos feridos nos campos de batalha. Algumas características marcantes dessa raça são o amor, a aptidão para treinamentos e até mesmo o senso de humor.

Créditos: Pexels

Doberman Pinscher

Essa raça é conhecida pela sua vitalidade e também pela velocidade, o que faz dele um excelente cão de combate. Ele foi criado exatamente para isso: atuar como um protetor. O Doberman Pinscher pode ser usado como cão policial e até mesmo em guerras, já que suas características físicas são perfeitas para tais finalidades. Além disso, é claro, a raça está entre os cachorros mais inteligentes, já que pode aprender tudo isso com facilidade.

Créditos: Pexels

Border Collie

Dificilmente uma lista com os cachorros mais inteligentes não vai contar com o Border Collie: se isso acontecer, podemos dizer que a lista está errada. Essa raça é conhecida mundialmente pela sua capacidade incrível de pastoreio de ovelhas, além de sua inteligência ímpar, instintos extraordinários e habilidade para realizar os mais variados serviços caninos.

Créditos: Pexels

Mais galerias

Comportamento

10 estranhos rituais de morte da China

Comportamento

Guia após divórcio: 5 dicas para retomar a vida amorosa

Comportamento

Cerimônias de casamentos que terminaram de forma desastrosa

Anterior

Próxima

Fonte: Vírgula UOL