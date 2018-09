Vem conhecer o novo Chucky, do remake de ‘Brinquedo Assassino’

Chucky

Leia maisBruna Marquezine e Marina Ruy Barbosa lideram time de famosos em …Para marcar chegada do outono, centenas de pessoas mergulham …

Sim! Teremos um remake de Brinquedo Assassino. O filme será produzido pelos mesmos responsáveis de It – A Coisa. No elenco, Aubrey Plaza e Brian Tyree Henry.

A Entertainment Weekly divulgou a primeira foto do boneco Chucky, que ganha um novo visual para o longa. O filme ainda não tem data certa de estreia.

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mostrar legenda

Ocultar legenda

#23 The Miner – Chris Carnel (My Bloody Valentine, 2009)

Créditos: Reprodução/Bored Panda

#22 The Collector – Juan Fernández (The Collector, 2009)

Créditos: Reprodução/Bored Panda

#21 Radford – Arthur Roberts (Midnight Movie, 2008)

Créditos: Reprodução/Bored Panda

#20 Ghostface – Dane Farwell (Scream, 1996)

Créditos: Reprodução/Bored Panda

#19 Jason Voorhees – Ari Lehman (friday The 13th, 1980)

Créditos: Reprodução/Bored Panda

#18 Pumpkinhead – Tom Woodruff Jr. (Pumpkinhead, 1988)

Créditos: Reprodução/Bored Panda

#17 Sam – Quinn Lord (Trick 'r Treat, 2007)

Créditos: Reprodução/Bored Panda

#16 Captain Spaulding – Sid Haig (The Devil's Rejects, 2005)

Créditos: Reprodução/Bored Panda

#15 Leatherface – Gunnar Hansen (the Texas Chain Saw Massacre, 1974)

Créditos: Reprodução/Bored Panda

#14 The Creeper – Jonathan Breck (Jeepers Creepers, 2001)

Créditos: Reprodução/Bored Panda

#13 Michael Myers – Nick Castle (The Halloween, 1978)

Créditos: Reprodução/Bored Panda

#12 Pinhead – Doug Bradley (Hellraiser, 1987)

Créditos: Reprodução/Bored Panda

#11 Leprechaun — Warwick Davis (Leprechaun, 1993)

Créditos: Reprodução/Bored Panda

#10 Bride In Black – Tom Fitzpatrick (Insidious_Chapter 2, 2013)

Créditos: Reprodução/Bored Panda

#9 Regan Macneil – Linda Blair (The Exorcist, 1973)

Créditos: Reprodução/Bored Panda

#8 Freddy Krueger – Robert Englund (A Nightmare On Elm Street, 1984)

Créditos: Reprodução/Bored Panda

#7 Alien – Bolaji Badejo (Alien, 1979)

Créditos: Reprodução/Bored Panda

#6 Toshio – Yuya Ozeki (Ju-On, 2002)

Créditos: Reprodução/Bored Panda

#5 Kayako – Takako Fuji (The Grudge, 2004)

Créditos: Reprodução/Bored Panda

#4 Pale Man – Doug Jones (Pan's Labyrinth, 2006)

Créditos: Reprodução/Bored Panda

#3 Samara – Daveigh Chase (The Ring, 2002)

Créditos: Reprodução/Bored Panda

#2 Pennywise – Tim Curry (It, 1990)

Créditos: Reprodução/Bored Panda

#1 Valak – Bonnie Aarons (The Conjuring 2, 2016)

Créditos: Reprodução/Bored Panda

#23 The Miner – Chris Carnel (My Bloody Valentine, 2009)

Créditos: Reprodução/Bored Panda

#22 The Collector – Juan Fernández (The Collector, 2009)

Créditos: Reprodução/Bored Panda

#21 Radford – Arthur Roberts (Midnight Movie, 2008)

Créditos: Reprodução/Bored Panda

#20 Ghostface – Dane Farwell (Scream, 1996)

Créditos: Reprodução/Bored Panda

#19 Jason Voorhees – Ari Lehman (friday The 13th, 1980)

Créditos: Reprodução/Bored Panda

#18 Pumpkinhead – Tom Woodruff Jr. (Pumpkinhead, 1988)

Créditos: Reprodução/Bored Panda

#17 Sam – Quinn Lord (Trick 'r Treat, 2007)

Créditos: Reprodução/Bored Panda

#16 Captain Spaulding – Sid Haig (The Devil's Rejects, 2005)

Créditos: Reprodução/Bored Panda

#15 Leatherface – Gunnar Hansen (the Texas Chain Saw Massacre, 1974)

Créditos: Reprodução/Bored Panda

#14 The Creeper – Jonathan Breck (Jeepers Creepers, 2001)

Créditos: Reprodução/Bored Panda

#13 Michael Myers – Nick Castle (The Halloween, 1978)

Créditos: Reprodução/Bored Panda

#12 Pinhead – Doug Bradley (Hellraiser, 1987)

Créditos: Reprodução/Bored Panda

#11 Leprechaun — Warwick Davis (Leprechaun, 1993)

Créditos: Reprodução/Bored Panda

#10 Bride In Black – Tom Fitzpatrick (Insidious_Chapter 2, 2013)

Créditos: Reprodução/Bored Panda

#9 Regan Macneil – Linda Blair (The Exorcist, 1973)

Créditos: Reprodução/Bored Panda

#8 Freddy Krueger – Robert Englund (A Nightmare On Elm Street, 1984)

Créditos: Reprodução/Bored Panda

#7 Alien – Bolaji Badejo (Alien, 1979)

Créditos: Reprodução/Bored Panda

#6 Toshio – Yuya Ozeki (Ju-On, 2002)

Créditos: Reprodução/Bored Panda

#5 Kayako – Takako Fuji (The Grudge, 2004)

Créditos: Reprodução/Bored Panda

#4 Pale Man – Doug Jones (Pan's Labyrinth, 2006)

Créditos: Reprodução/Bored Panda

#3 Samara – Daveigh Chase (The Ring, 2002)

Créditos: Reprodução/Bored Panda

#2 Pennywise – Tim Curry (It, 1990)

Créditos: Reprodução/Bored Panda

#1 Valak – Bonnie Aarons (The Conjuring 2, 2016)

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Mais galerias

Kiss

Nicki Minaj

Samsung Best of Blues 2018: Tom Morello, John 5, Isa Nielsen e Camarones Orquestra Guitarrística

Mais galerias

Kiss

Nicki Minaj

Samsung Best of Blues 2018: Tom Morello, John 5, Isa Nielsen e Camarones Orquestra Guitarrística

Fechar X

(function($) {

$(document).ready(function() {

initialize_virgula_gallery(‘#virgula-gallery-1207065’);

});

})(jQuery)

Fonte: Vírgula UOL