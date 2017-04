Vem conhecer a moda bem-vinda dos bralettes, os sutiãs lindos e confortáveis

Não tem sido muito difícil ver várias famosas usando os bralettes, sutiãs lindos demais e confortáveis, geralmente usados com blusas completamente transparentes, ou então sozinhos, com uma bomber e até jaqueta jeans. A verdade é que ele é protagonista no look.

Bruna Marquezine chamou a atenção ao usar um bralette durante sua participação no Lady Night, programa da amiga e apresentadora Tatá Werneck.

Pensando nessa nova tendência, decidimos separar algumas peças que estão bombando por aí e jeitos incríveis que você pode usar seu bralette. Confira na galeria:

Fonte: Vírgula UOL