Vem, bebê real! Nasce 3º filho de Kate Middleton e príncipe William

A duquesa de Cambridge, Kate Middleton, deu à luz um menino nesta manhã de segunda, 23. O bebê, o terceiro com o príncipe William e o quinto na linha de sucessão do trono britânico, nasceu na ala Lindo, parte privada do hospital St. Mary’s, em Paddington, Londres.

O anúncio oficial do nascimento do bebê será feito em um cavalete no pátio da casa da Rainha, no Palácio de Buckingham, para manter a tradição.

O nome do bebê ainda não foi divulgado.

Relembre looks de Kate Middleton nas gestações

Duquesa de Cambridge é mãe do fofo George e da pequena Charlotte, de 11 meses

Créditos: Reprodução

Fonte: Vírgula UOL