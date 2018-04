Veja reações ao novo programa de Anitta no Multishow

Leia maisAnitta lança ‘Indecente’, com direito a beijão no marido e muitos …Anitta lidera indicações de novo prêmio da MTVDe Anitta a MC Loma, funkeiros que viraram popstars

A estreia do do programa Anitta Entrou No Grupo, no Multishow, nesta terça (3), mostrou a funkeira convertida em popstar circulando por diferentes gêneros, quadros, bate-papos, surpresas e muita interação por meio das redes sociais com a plateia e com o público de casa.

Serão quatro episódios, sempre no mesmo dia da semana e horário. O game show e recebe dois convidados especiais a cada episódio para competições musicais e brincadeiras ao vivo.

Marília Mendonça e Nego do Borel foram os convidados da estreia, enquanto Jojo Todynho foi assistente de palco. Escalados para o time de assistentes de palco nos próximos episódios estão: David Brazil, Gominho e Tirullipa.

Em todos os episódios, Anitta conta com a participação de Victor Sarro.

Veja algumas reações do Twitter:

QUER CAUSAR, A GENTE CAUSA

QUER SAMBAR, A GENTE PISA

QUEM OLHA O NOSSO BONDE PIRA!

Preciso nem falar mais nada, né? Um bonde desses, bicho! #AnittaEntrouNoGrupo @anitta @negodoborel @mariliamreal @jojotodynho pic.twitter.com/qkOUhVqbgG

— Multishow (@multishow) 4 de abril de 2018

Rolou interação:

Quando o boy pede nudes #AnittaEntrouNoGrupo pic.twitter.com/nTelw6gkYp

— Site Anitta (@SiteAnittaR) 3 de abril de 2018

Jojo Todynho, sempre empolgada:

A @jojotodynhoofc me representa dançando, ela rebola para tudo, toca sertanejo ela rebola, toca gospel ela rebola, toca rock ela rebola HAHAHAHHAHA muito eu #AnittaEntrouNoGrupo

— Danilo Oliveira (@Danilo_ods) 3 de abril de 2018

Moto de Vai Malandra inspirou cenário:

Meu Deus eu queria muito me embalar nessa moto #AnittaEntrouNoGrupo pic.twitter.com/PEvo6sRPw1

— stanley neto (@umtaldenetoo) 3 de abril de 2018

Rimos muito:

EU TO MORRENDO DE RIR DESSE PROGRAMA KKKKKKKKKKK’ SOCORRO #AnittaEntrouNoGrupo pic.twitter.com/zLZQ9e3SwP

— Vinii Rinaldo (@Eita_Vinii) 3 de abril de 2018

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mostrar legenda

Ocultar legenda

Anitta

Créditos: Reprodução/Instagram

Anitta

Créditos: Reprodução/Instagram

Anitta curte feriado de biquíni e posta no Instagram

Anitta curte feriado de biquíni e posta no Instagram

Créditos: Reprodução/Instagram

Anitta curte feriado de biquíni e posta no Instagram

Anitta curte feriado de biquíni e posta no Instagram

Créditos: Reprodução/Instagram

Anitta curte feriado de biquíni e posta no Instagram

Anitta curte feriado de biquíni e posta no Instagram

Créditos: Reprodução/Instagram

Anitta

Anitta

Créditos: Reprodução/Instagram

Anitta

Anitta

Créditos: Eduardo Bravin/Divulgação

Anitta

Créditos: Eduardo Bravin/Divulgação

Anitta

Incrível

Créditos: Reprodução

Anitta

Créditos: Reprodução

Anitta

Créditos: Eduardo Bravin/Divulgação

Anitta

Anitta

Créditos: Reprodução/Instagram

Anitta

Créditos: Divulgação

Anitta

Anitta

Créditos: Divulgação

Anitta

Créditos: Reprodução

Anitta

Anitta

Créditos: Gui Paganini/Divulgação

Anitta

Anitta e Maluma

Créditos: Divulgação

Anitta

Créditos: Divulgação

Anitta

Créditos: Divulgação

Anitta e Maluma

Créditos: Divulgação

Anitta

Anitta e Maluma

Créditos: Divulgação

Anitta

Créditos: Divulgação

Anitta

Créditos: Rodrigo Sinhá/Divulgação

Anitta

Anitta

Créditos: Gui Paganini/Divulgação

Anitta

Anitta

Créditos: Rodrigo Sinhá/Divulgação

Anitta

Anitta

Créditos: Reprodução/Instagram

Anitta

Anitta

Créditos: Gui Paganini/Divulgação

Anitta

Anitta

Créditos: Gui Paganini/Divulgação

Anitta

Anitta

Créditos: Gui Paganini/Divulgação

Anitta

Créditos: Eduardo Bravin/Divulgação

Anitta

Créditos: Twitter/Reprodução

Anitta

Anitta e Marina Morena

Créditos: Reprodução/Instagram

Anitta

Créditos: Reprodução/Instagram

Anitta

Créditos: Reprodução/Instagram

Anitta

Anitta no México

Créditos: Reprodução/Instagram

Anitta

Créditos: Reprodução/Instagram

Anitta

Créditos: Divulgação

Anitta

Almodóvar e Anitta

Créditos: Reprodução/Instagram

Anitta

Créditos: reprodução

Anitta e Kim Kardashian

Vocês concordam que Anitta lembra a nossa musa Kim Kardashian?

Créditos: Reprodução/Twitter

Anitta

Anitta e Luan Santana

Créditos: Reprodução/Youtube

Anitta

Anitta e Luan Santana

Créditos: Reprodução/Youtube

Anitta

Créditos: reprodução

Anitta

Créditos: reprodução

Anitta

Créditos: Divulgação

Anitta

Créditos: reprodução

Anitta

Créditos: Reprodução/Facebook

Anitta

Créditos: Reprodução/Facebook

Anitta

Créditos: Reprodução/Facebook

Anitta

Créditos: Reprodução/Facebook

Anitta

Créditos: Reprodução/Facebook

Anitta

Créditos: Reprodução/Facebook

Anitta

Créditos: Reprodução/Facebook

Anitta

Créditos: Reprodução/Facebook

Anitta

Créditos: Reprodução/Facebook

Anitta

Créditos: Reprodução/Facebook

Anitta

Créditos: Reprodução/Facebook

Anitta

Créditos: Reprodução/Facebook

Anitta

Anitta e Maluma

Créditos: Divulgação

Anitta

Anitta e Maluma

Créditos: Divulgação

Anitta

Créditos: Divulgação

Anitta

Créditos: Reprodução/Instagram

Anitta

Créditos: Reprodução/Instagram

Anitta

Créditos: reprodução

Anitta

Créditos: Reprodução/ Glamour

Anitta

Créditos: Reprodução/ Glamour

Anitta

Créditos: Reprodução

Anitta

Créditos: VIP/Divulgação

Anitta

Créditos: Gabriel Quintão

Anitta

Créditos: Divulgação

Anitta

Créditos: Gabriel Quintão

Anitta

Créditos: Divulgação

Anitta

Créditos: Divulgação

Anitta

Anitta

Créditos: Divulgação/Corpo a Corpo

Anitta

Anitta

Créditos: Divulgação

Anitta

Anitta

Créditos: Divulgação

Vai Malandra

Créditos: Reprodução

Vai Malandra

Créditos: Reprodução

Vai Malandra

Créditos: Reprodução

Anitta

Créditos: Reprodução/Instagram

Anitta

Créditos: Reprodução/Instagram

Anitta curte feriado de biquíni e posta no Instagram

Anitta curte feriado de biquíni e posta no Instagram

Créditos: Reprodução/Instagram

Anitta curte feriado de biquíni e posta no Instagram

Anitta curte feriado de biquíni e posta no Instagram

Créditos: Reprodução/Instagram

Anitta curte feriado de biquíni e posta no Instagram

Anitta curte feriado de biquíni e posta no Instagram

Créditos: Reprodução/Instagram

Anitta

Anitta

Créditos: Reprodução/Instagram

Anitta

Anitta

Créditos: Eduardo Bravin/Divulgação

Anitta

Créditos: Eduardo Bravin/Divulgação

Anitta

Incrível

Créditos: Reprodução

Anitta

Créditos: Reprodução

Anitta

Créditos: Eduardo Bravin/Divulgação

Anitta

Anitta

Créditos: Reprodução/Instagram

Anitta

Créditos: Divulgação

Anitta

Anitta

Créditos: Divulgação

Anitta

Créditos: Reprodução

Anitta

Anitta

Créditos: Gui Paganini/Divulgação

Anitta

Anitta e Maluma

Créditos: Divulgação

Anitta

Créditos: Divulgação

Anitta

Créditos: Divulgação

Anitta e Maluma

Créditos: Divulgação

Anitta

Anitta e Maluma

Créditos: Divulgação

Anitta

Créditos: Divulgação

Anitta

Créditos: Rodrigo Sinhá/Divulgação

Anitta

Anitta

Créditos: Gui Paganini/Divulgação

Anitta

Anitta

Créditos: Rodrigo Sinhá/Divulgação

Anitta

Anitta

Créditos: Reprodução/Instagram

Anitta

Anitta

Créditos: Gui Paganini/Divulgação

Anitta

Anitta

Créditos: Gui Paganini/Divulgação

Anitta

Anitta

Créditos: Gui Paganini/Divulgação

Anitta

Créditos: Eduardo Bravin/Divulgação

Anitta

Créditos: Twitter/Reprodução

Anitta

Anitta e Marina Morena

Créditos: Reprodução/Instagram

Anitta

Créditos: Reprodução/Instagram

Anitta

Créditos: Reprodução/Instagram

Anitta

Anitta no México

Créditos: Reprodução/Instagram

Anitta

Créditos: Reprodução/Instagram

Anitta

Créditos: Divulgação

Anitta

Almodóvar e Anitta

Créditos: Reprodução/Instagram

Anitta

Créditos: reprodução

Anitta e Kim Kardashian

Vocês concordam que Anitta lembra a nossa musa Kim Kardashian?

Créditos: Reprodução/Twitter

Anitta

Anitta e Luan Santana

Créditos: Reprodução/Youtube

Anitta

Anitta e Luan Santana

Créditos: Reprodução/Youtube

Anitta

Créditos: reprodução

Anitta

Créditos: reprodução

Anitta

Créditos: Divulgação

Anitta

Créditos: reprodução

Anitta

Créditos: Reprodução/Facebook

Anitta

Créditos: Reprodução/Facebook

Anitta

Créditos: Reprodução/Facebook

Anitta

Créditos: Reprodução/Facebook

Anitta

Créditos: Reprodução/Facebook

Anitta

Créditos: Reprodução/Facebook

Anitta

Créditos: Reprodução/Facebook

Anitta

Créditos: Reprodução/Facebook

Anitta

Créditos: Reprodução/Facebook

Anitta

Créditos: Reprodução/Facebook

Anitta

Créditos: Reprodução/Facebook

Anitta

Créditos: Reprodução/Facebook

Anitta

Anitta e Maluma

Créditos: Divulgação

Anitta

Anitta e Maluma

Créditos: Divulgação

Anitta

Créditos: Divulgação

Anitta

Créditos: Reprodução/Instagram

Anitta

Créditos: Reprodução/Instagram

Anitta

Créditos: reprodução

Anitta

Créditos: Reprodução/ Glamour

Anitta

Créditos: Reprodução/ Glamour

Anitta

Créditos: Reprodução

Anitta

Créditos: VIP/Divulgação

Anitta

Créditos: Gabriel Quintão

Anitta

Créditos: Divulgação

Anitta

Créditos: Gabriel Quintão

Anitta

Créditos: Divulgação

Anitta

Créditos: Divulgação

Anitta

Anitta

Créditos: Divulgação/Corpo a Corpo

Anitta

Anitta

Créditos: Divulgação

Anitta

Anitta

Créditos: Divulgação

Vai Malandra

Créditos: Reprodução

Vai Malandra

Créditos: Reprodução

Vai Malandra

Créditos: Reprodução

Mais galerias

Fatos marcantes da vida de Cazuza

Gorillaz em São Paulo

Depeche Mode no Allianz Parque, em SP

Mais galerias

Fatos marcantes da vida de Cazuza

Gorillaz em São Paulo

Depeche Mode no Allianz Parque, em SP

Fechar X

(function($) {

$(document).ready(function() {

initialize_virgula_gallery(‘#virgula-gallery-1043354’);

});

})(jQuery)

Fonte: Vírgula UOL