Veja provas que labradores e golden retrievers são os melhores cachorros

Reprodução/Bored Panda Labradores e golden retrievers ‘simpaticães’

Leia maisAntes e depois de cachorros resgatados; veja transformaçõesVem descobrir quais são as 7 raças de cachorros mais …

Labradores e golden retrievers são os cães mais populares em muitos países do mundo e descobrir o motivo não é difícil. Eles são naturalmente muito divertidos, companheiros, obedientes, curiosos e com uma inteligência acentuada

Originários de Newfoundland, no Canadá, eles foram desenvolvidos para ajudar pescadores e caçadores a recuperar suas redes e caçar.

Hoje, eles são comumente usados como cães-guia e animais de apoio para deficientes. Golden retrievers são muito semelhantes aos labradores, com pequenas diferenças entre os tipos britânico, americano e canadense.

São todos cães de alta energia, então eles precisam de muito exercício. Eles ainda adoram um abraço e estão sempre ansiosos para agradar seus humanos. Por isso, nós os amamos tanto.

Labradores e golden retrievers ‘simpaticães’

1 de 164

<!– r7ad.printGAds([728, 90], ‘SuperBanner2’); –>

<!– –>

✖

<!– r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island2’); –>

<!– –>

Labradores e golden retrievers 'simpaticães'

Labradores e golden retrievers ‘simpaticães’

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Labradores e golden retrievers 'simpaticães'

Labradores e golden retrievers ‘simpaticães’

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Labradores e golden retrievers 'simpaticães'

Labradores e golden retrievers ‘simpaticães’

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Labradores e golden retrievers 'simpaticães'

Labradores e golden retrievers ‘simpaticães’

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Labradores e golden retrievers 'simpaticães'

Labradores e golden retrievers ‘simpaticães’

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Labradores e golden retrievers 'simpaticães'

Labradores e golden retrievers ‘simpaticães’

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Labradores e golden retrievers 'simpaticães'

Labradores e golden retrievers ‘simpaticães’

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Labradores e golden retrievers 'simpaticães'

Labradores e golden retrievers ‘simpaticães’

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Labradores e golden retrievers 'simpaticães'

Labradores e golden retrievers ‘simpaticães’

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Labradores e golden retrievers 'simpaticães'

Labradores e golden retrievers ‘simpaticães’

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Labradores e golden retrievers 'simpaticães'

Labradores e golden retrievers ‘simpaticães’

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Labradores e golden retrievers 'simpaticães'

Labradores e golden retrievers ‘simpaticães’

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Labradores e golden retrievers 'simpaticães'

Labradores e golden retrievers ‘simpaticães’

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Labradores e golden retrievers 'simpaticães'

Labradores e golden retrievers ‘simpaticães’

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Labradores e golden retrievers 'simpaticães'

Labradores e golden retrievers ‘simpaticães’

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Labradores e golden retrievers 'simpaticães'

Labradores e golden retrievers ‘simpaticães’

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Labradores e golden retrievers 'simpaticães'

Labradores e golden retrievers ‘simpaticães’

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Labradores e golden retrievers 'simpaticães'

Labradores e golden retrievers ‘simpaticães’

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Labradores e golden retrievers 'simpaticães'

Labradores e golden retrievers ‘simpaticães’

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Labradores e golden retrievers 'simpaticães'

Labradores e golden retrievers ‘simpaticães’

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Labradores e golden retrievers 'simpaticães'

Labradores e golden retrievers ‘simpaticães’

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Labradores e golden retrievers 'simpaticães'

Labradores e golden retrievers ‘simpaticães’

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Labradores e golden retrievers 'simpaticães'

Labradores e golden retrievers ‘simpaticães’

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Labradores e golden retrievers 'simpaticães'

Labradores e golden retrievers ‘simpaticães’

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Labradores e golden retrievers 'simpaticães'

Labradores e golden retrievers ‘simpaticães’

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Labradores e golden retrievers 'simpaticães'

Labradores e golden retrievers ‘simpaticães’

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Labradores e golden retrievers 'simpaticães'

Labradores e golden retrievers ‘simpaticães’

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Labradores e golden retrievers 'simpaticães'

Labradores e golden retrievers ‘simpaticães’

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Labradores e golden retrievers 'simpaticães'

Labradores e golden retrievers ‘simpaticães’

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Labradores e golden retrievers 'simpaticães'

Labradores e golden retrievers ‘simpaticães’

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Labradores e golden retrievers 'simpaticães'

Labradores e golden retrievers ‘simpaticães’

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Labradores e golden retrievers 'simpaticães'

Labradores e golden retrievers ‘simpaticães’

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Labradores e golden retrievers 'simpaticães'

Labradores e golden retrievers ‘simpaticães’

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Labradores e golden retrievers 'simpaticães'

Labradores e golden retrievers ‘simpaticães’

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Labradores e golden retrievers 'simpaticães'

Labradores e golden retrievers ‘simpaticães’

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Labradores e golden retrievers 'simpaticães'

Labradores e golden retrievers ‘simpaticães’

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Labradores e golden retrievers 'simpaticães'

Labradores e golden retrievers ‘simpaticães’

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Labradores e golden retrievers 'simpaticães'

Labradores e golden retrievers ‘simpaticães’

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Labradores e golden retrievers 'simpaticães'

Labradores e golden retrievers ‘simpaticães’

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Labradores e golden retrievers 'simpaticães'

Labradores e golden retrievers ‘simpaticães’

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Labradores e golden retrievers 'simpaticães'

Labradores e golden retrievers ‘simpaticães’

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Labradores e golden retrievers 'simpaticães'

Labradores e golden retrievers ‘simpaticães’

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Labradores e golden retrievers 'simpaticães'

Labradores e golden retrievers ‘simpaticães’

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Labradores e golden retrievers 'simpaticães'

Labradores e golden retrievers ‘simpaticães’

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Labradores e golden retrievers 'simpaticães'

Labradores e golden retrievers ‘simpaticães’

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Labradores e golden retrievers 'simpaticães'

Labradores e golden retrievers ‘simpaticães’

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Labradores e golden retrievers 'simpaticães'

Labradores e golden retrievers ‘simpaticães’

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Labradores e golden retrievers 'simpaticães'

Labradores e golden retrievers ‘simpaticães’

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Labradores e golden retrievers 'simpaticães'

Labradores e golden retrievers ‘simpaticães’

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Labradores e golden retrievers 'simpaticães'

Labradores e golden retrievers ‘simpaticães’

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Labradores e golden retrievers 'simpaticães'

Labradores e golden retrievers ‘simpaticães’

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Labradores e golden retrievers 'simpaticães'

Labradores e golden retrievers ‘simpaticães’

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Labradores e golden retrievers 'simpaticães'

Labradores e golden retrievers ‘simpaticães’

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Labradores e golden retrievers 'simpaticães'

Labradores e golden retrievers ‘simpaticães’

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Labradores e golden retrievers 'simpaticães'

Labradores e golden retrievers ‘simpaticães’

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Labradores e golden retrievers 'simpaticães'

Labradores e golden retrievers ‘simpaticães’

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Labradores e golden retrievers 'simpaticães'

Labradores e golden retrievers ‘simpaticães’

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Labradores e golden retrievers 'simpaticães'

Labradores e golden retrievers ‘simpaticães’

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Labradores e golden retrievers 'simpaticães'

Labradores e golden retrievers ‘simpaticães’

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Labradores e golden retrievers 'simpaticães'

Labradores e golden retrievers ‘simpaticães’

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Labradores e golden retrievers 'simpaticães'

Labradores e golden retrievers ‘simpaticães’

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Labradores e golden retrievers 'simpaticães'

Labradores e golden retrievers ‘simpaticães’

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Labradores e golden retrievers 'simpaticães'

Labradores e golden retrievers ‘simpaticães’

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Labradores e golden retrievers 'simpaticães'

Labradores e golden retrievers ‘simpaticães’

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Labradores e golden retrievers 'simpaticães'

Labradores e golden retrievers ‘simpaticães’

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Labradores e golden retrievers 'simpaticães'

Labradores e golden retrievers ‘simpaticães’

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Labradores e golden retrievers 'simpaticães'

Labradores e golden retrievers ‘simpaticães’

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Labradores e golden retrievers 'simpaticães'

Labradores e golden retrievers ‘simpaticães’

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Labradores e golden retrievers 'simpaticães'

Labradores e golden retrievers ‘simpaticães’

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Labradores e golden retrievers 'simpaticães'

Labradores e golden retrievers ‘simpaticães’

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Labradores e golden retrievers 'simpaticães'

Labradores e golden retrievers ‘simpaticães’

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Labradores e golden retrievers 'simpaticães'

Labradores e golden retrievers ‘simpaticães’

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Labradores e golden retrievers 'simpaticães'

Labradores e golden retrievers ‘simpaticães’

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Labradores e golden retrievers 'simpaticães'

Labradores e golden retrievers ‘simpaticães’

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Labradores e golden retrievers 'simpaticães'

Labradores e golden retrievers ‘simpaticães’

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Labradores e golden retrievers 'simpaticães'

Labradores e golden retrievers ‘simpaticães’

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Labradores e golden retrievers 'simpaticães'

Labradores e golden retrievers ‘simpaticães’

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Labradores e golden retrievers 'simpaticães'

Labradores e golden retrievers ‘simpaticães’

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Labradores e golden retrievers 'simpaticães'

Labradores e golden retrievers ‘simpaticães’

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Labradores e golden retrievers 'simpaticães'

Labradores e golden retrievers ‘simpaticães’

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Labradores e golden retrievers 'simpaticães'

Labradores e golden retrievers ‘simpaticães’

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Labradores e golden retrievers 'simpaticães'

Labradores e golden retrievers ‘simpaticães’

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Labradores e golden retrievers 'simpaticães'

Labradores e golden retrievers ‘simpaticães’

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Labradores e golden retrievers 'simpaticães'

Labradores e golden retrievers ‘simpaticães’

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Labradores e golden retrievers 'simpaticães'

Labradores e golden retrievers ‘simpaticães’

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Labradores e golden retrievers 'simpaticães'

Labradores e golden retrievers ‘simpaticães’

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Labradores e golden retrievers 'simpaticães'

Labradores e golden retrievers ‘simpaticães’

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Labradores e golden retrievers 'simpaticães'

Labradores e golden retrievers ‘simpaticães’

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Labradores e golden retrievers 'simpaticães'

Labradores e golden retrievers ‘simpaticães’

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Labradores e golden retrievers 'simpaticães'

Labradores e golden retrievers ‘simpaticães’

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Labradores e golden retrievers 'simpaticães'

Labradores e golden retrievers ‘simpaticães’

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Labradores e golden retrievers 'simpaticães'

Labradores e golden retrievers ‘simpaticães’

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Labradores e golden retrievers 'simpaticães'

Labradores e golden retrievers ‘simpaticães’

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Labradores e golden retrievers 'simpaticães'

Labradores e golden retrievers ‘simpaticães’

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Labradores e golden retrievers 'simpaticães'

Labradores e golden retrievers ‘simpaticães’

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Labradores e golden retrievers 'simpaticães'

Labradores e golden retrievers ‘simpaticães’

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Labradores e golden retrievers 'simpaticães'

Labradores e golden retrievers ‘simpaticães’

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Labradores e golden retrievers 'simpaticães'

Labradores e golden retrievers ‘simpaticães’

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Labradores e golden retrievers 'simpaticães'

Labradores e golden retrievers ‘simpaticães’

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Labradores e golden retrievers 'simpaticães'

Labradores e golden retrievers ‘simpaticães’

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Labradores e golden retrievers 'simpaticães'

Labradores e golden retrievers ‘simpaticães’

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Labradores e golden retrievers 'simpaticães'

Labradores e golden retrievers ‘simpaticães’

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Labradores e golden retrievers 'simpaticães'

Labradores e golden retrievers ‘simpaticães’

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Labradores e golden retrievers 'simpaticães'

Labradores e golden retrievers ‘simpaticães’

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Labradores e golden retrievers 'simpaticães'

Labradores e golden retrievers ‘simpaticães’

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Labradores e golden retrievers 'simpaticães'

Labradores e golden retrievers ‘simpaticães’

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Labradores e golden retrievers 'simpaticães'

Labradores e golden retrievers ‘simpaticães’

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Labradores e golden retrievers 'simpaticães'

Labradores e golden retrievers ‘simpaticães’

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Labradores e golden retrievers 'simpaticães'

Labradores e golden retrievers ‘simpaticães’

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Labradores e golden retrievers 'simpaticães'

Labradores e golden retrievers ‘simpaticães’

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Labradores e golden retrievers 'simpaticães'

Labradores e golden retrievers ‘simpaticães’

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Labradores e golden retrievers 'simpaticães'

Labradores e golden retrievers ‘simpaticães’

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Labradores e golden retrievers 'simpaticães'

Labradores e golden retrievers ‘simpaticães’

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Labradores e golden retrievers 'simpaticães'

Labradores e golden retrievers ‘simpaticães’

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Labradores e golden retrievers 'simpaticães'

Labradores e golden retrievers ‘simpaticães’

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Labradores e golden retrievers 'simpaticães'

Labradores e golden retrievers ‘simpaticães’

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Labradores e golden retrievers 'simpaticães'

Labradores e golden retrievers ‘simpaticães’

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Labradores e golden retrievers 'simpaticães'

Labradores e golden retrievers ‘simpaticães’

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Labradores e golden retrievers 'simpaticães'

Labradores e golden retrievers ‘simpaticães’

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Labradores e golden retrievers 'simpaticães'

Labradores e golden retrievers ‘simpaticães’

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Labradores e golden retrievers 'simpaticães'

Labradores e golden retrievers ‘simpaticães’

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Labradores e golden retrievers 'simpaticães'

Labradores e golden retrievers ‘simpaticães’

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Labradores e golden retrievers 'simpaticães'

Labradores e golden retrievers ‘simpaticães’

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Labradores e golden retrievers 'simpaticães'

Labradores e golden retrievers ‘simpaticães’

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Labradores e golden retrievers 'simpaticães'

Labradores e golden retrievers ‘simpaticães’

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Labradores e golden retrievers 'simpaticães'

Labradores e golden retrievers ‘simpaticães’

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Labradores e golden retrievers 'simpaticães'

Labradores e golden retrievers ‘simpaticães’

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Labradores e golden retrievers 'simpaticães'

Labradores e golden retrievers ‘simpaticães’

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Labradores e golden retrievers 'simpaticães'

Labradores e golden retrievers ‘simpaticães’

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Labradores e golden retrievers 'simpaticães'

Labradores e golden retrievers ‘simpaticães’

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Labradores e golden retrievers 'simpaticães'

Labradores e golden retrievers ‘simpaticães’

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Labradores e golden retrievers 'simpaticães'

Labradores e golden retrievers ‘simpaticães’

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Labradores e golden retrievers 'simpaticães'

Labradores e golden retrievers ‘simpaticães’

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Labradores e golden retrievers 'simpaticães'

Labradores e golden retrievers ‘simpaticães’

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Labradores e golden retrievers 'simpaticães'

Labradores e golden retrievers ‘simpaticães’

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Labradores e golden retrievers 'simpaticães'

Labradores e golden retrievers ‘simpaticães’

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Labradores e golden retrievers 'simpaticães'

Labradores e golden retrievers ‘simpaticães’

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Labradores e golden retrievers 'simpaticães'

Labradores e golden retrievers ‘simpaticães’

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Labradores e golden retrievers 'simpaticães'

Labradores e golden retrievers ‘simpaticães’

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Labradores e golden retrievers 'simpaticães'

Labradores e golden retrievers ‘simpaticães’

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Labradores e golden retrievers 'simpaticães'

Labradores e golden retrievers ‘simpaticães’

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Labradores e golden retrievers 'simpaticães'

Labradores e golden retrievers ‘simpaticães’

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Labradores e golden retrievers 'simpaticães'

Labradores e golden retrievers ‘simpaticães’

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Labradores e golden retrievers 'simpaticães'

Labradores e golden retrievers ‘simpaticães’

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Labradores e golden retrievers 'simpaticães'

Labradores e golden retrievers ‘simpaticães’

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Labradores e golden retrievers 'simpaticães'

Labradores e golden retrievers ‘simpaticães’

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Labradores e golden retrievers 'simpaticães'

Labradores e golden retrievers ‘simpaticães’

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Labradores e golden retrievers 'simpaticães'

Labradores e golden retrievers ‘simpaticães’

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Labradores e golden retrievers 'simpaticães'

Labradores e golden retrievers ‘simpaticães’

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Labradores e golden retrievers 'simpaticães'

Labradores e golden retrievers ‘simpaticães’

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Labradores e golden retrievers 'simpaticães'

Labradores e golden retrievers ‘simpaticães’

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Labradores e golden retrievers 'simpaticães'

Labradores e golden retrievers ‘simpaticães’

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Labradores e golden retrievers 'simpaticães'

Labradores e golden retrievers ‘simpaticães’

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Labradores e golden retrievers 'simpaticães'

Labradores e golden retrievers ‘simpaticães’

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Labradores e golden retrievers 'simpaticães'

Labradores e golden retrievers ‘simpaticães’

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Labradores e golden retrievers 'simpaticães'

Labradores e golden retrievers ‘simpaticães’

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Labradores e golden retrievers 'simpaticães'

Labradores e golden retrievers ‘simpaticães’

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Labradores e golden retrievers 'simpaticães'

Labradores e golden retrievers ‘simpaticães’

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Labradores e golden retrievers 'simpaticães'

Labradores e golden retrievers ‘simpaticães’

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Labradores e golden retrievers 'simpaticães'

Labradores e golden retrievers ‘simpaticães’

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Labradores e golden retrievers 'simpaticães'

Labradores e golden retrievers ‘simpaticães’

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Labradores e golden retrievers 'simpaticães'

Labradores e golden retrievers ‘simpaticães’

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Labradores e golden retrievers 'simpaticães'

Labradores e golden retrievers ‘simpaticães’

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Labradores e golden retrievers 'simpaticães'

Labradores e golden retrievers ‘simpaticães’

Créditos: Reprodução/Bored Panda

Mais galerias

Inacreditável

Gato peixeiro conquista internet e se transforma em celebridade

Inacreditável

Carro raro que estava abandonado vai a leilão e pode custar R$ 2,2 milhões

Inacreditável

Dementadores de Harry Potter

Anterior

Próxima

Fonte: Vírgula UOL