Veja os nomes mais constrangedores do futebol

Nomes curiosos do futebol

Leia maisFernanda Gentil entra com microfone em banheiro de avião e …

A seleção brasileira enfrenta a Áustria no domingo, no último amistoso antes da estreia na Copa do Mundo.

No banco da seleção adversária, estará o técnico alemão Franco Foda. Seu sobrenome é um dos que causam saia justa para narradores brasileiros.

O blog Page not Found reuniu este e outros sobrenomes curiosos do mundo do futebol. A lista inclui Fabián Coito, ex-jogador uruguaio, Salvatore Bocchetti, Verónica Boquete e Milton Caraglio, argentino que defende o Cruz Azul, do México.

Há ainda Ana Buceta, jogadora do Levante, da Espanha, Łukasz Merda, goleiro polonês e José Porras, ex-goleiro da Costa Rica.

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mostrar legenda

Ocultar legenda

Bocchetti

Boquete

Buceta

Caraglio

Coito

Foda

Merda

Porras

Nomes curiosos do futebol

Bocchetti

Boquete

Buceta

Caraglio

Coito

Foda

Merda

Porras

Nomes curiosos do futebol

Mais galerias

Mulher tem câncer detectado em programa de TV

Jovem atacado por tubarão morre em Recife

Agente do FBI dispara durante mortal em boate

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mais galerias

Mulher tem câncer detectado em programa de TV

Jovem atacado por tubarão morre em Recife

Agente do FBI dispara durante mortal em boate

Fechar X

(function($) {

$(document).ready(function() {

initialize_virgula_gallery(‘#virgula-gallery-1282367’);

});

})(jQuery)

Fonte: Vírgula UOL