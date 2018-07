Veja os melhores memes da final da Copa do Mundo

Ronaldinho no encerramento da Copa

Deu França, com méritos. A Copa do Mundo chegou ao fim e agora não sabemos como lidar com o Campeonato Brasileiro.

Como esta é uma expressão da nosso tempo, os memes, claro, surgiram na final. Veja alguns dos melhores que apareceram.

brasil sempre muito bem representado, na abertura ronaldo, no encerramento ronaldinho

brasil é o país do futebol quem concorda respira

— (@falloutpotter) 15 de julho de 2018

VAI DEIXAR UMA SAUDADE ARRETADA

Esta é a capa do AQUIPE deste sábado, 14 de julho de 2018. pic.twitter.com/6K0Lj4NDPU

— Aqui PE (@jornalaquipe) 14 de julho de 2018

comemoração de fortnite em final de copa, eu amo meus jogos online.

— felipe (@bahlipe) 15 de julho de 2018

Parabéns pelo título, África! Você merece demais. #immigrantteam #WorldCupFinal #Copa2018 pic.twitter.com/aMClhGetqI

— Luiz Teixeira – Луис Тейшейра (@luizteixeira) 15 de julho de 2018

Fonte: Vírgula UOL